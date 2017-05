Rescatan a los perros de la calle y les dan un hogar

Rocío Contreras tiene 28 años, es niñera y vive con su pareja y su pequeño hijo, Agustín, quien la acompaña en todas sus aventuras mascoteras. Desde que decidió comenzar a colaborar con los más indefensos, hace cinco años atrás, ha cuidado al menos 50 perros y gatos en su casa. Mientras que Florencia Ramos, también de 28 años, es profesora de yoga y trabaja en un local en el centro junto a su mamá con un enfoque holístico. El número de animalitos que han pasado bajo su techo es incontable. Ambas comenzaron a transitar animales callejeros desde muy temprana edad y su necesidad de ayudarlos sin importar sus acotados tiempos o su situación económica no fue un factor que evitara que hicieran lo que sentían. No pertenecen a ninguna asociación de proteccionistas, pero sí tienen la misión de aportar su granito de arena para cambiar la realidad.

“La gente tiene que tener conciencia de que pueden ayudar y no delegar responsabilidades. Muchos se quejan y esperan que las mascoteras o las proteccionistas se hagan cargo, cuando en realidad somos personas comunes que hacemos lo mejor que podemos. Si la gente ayudara estaría bueno, sería muy práctico”, aseguró Florencia.

La principal solución a la superpoblación de perros en la calle es la castración pero, a pesar de la presencia de los quirófanos móviles instalados por la Municipalidad, muchos vecinos no hacen uso de ellos. No obstante, cuando un desafortunado hecho ocurre, las quejas nunca faltan. “Siempre hay algo que se puede hacer. Adoptar, transitar, y si no podés hacer nada de esto, aportar con pequeñas acciones, como castrar”, concluyó.

Rocío y Florencia no son las únicas que están unidas en la contienda por ayudar a los animalitos de la calle, son muchos los cipoleños que colaboran día a día y que esperan, a través de sus acciones y de las redes sociales, poder crear conciencia en la comunidad para que sepan que, por más pequeño que sea su accionar, pueden generar grandes cambios por el bien de los animales y de los vecinos.

La gente tiene que tener conciencia. Muchos se quejan y esperan que las mascoteras se hagan cargo”.Florencia Ramos Mascotera independiente

Colectas solidarias para ayudar a las vecinas que cuidan a los animales

Además de llevarse animales a sus casas mientras les buscan un hogar, las mascoteras también ayudan recolectando dinero y donándolo a aquellas proteccionistas que más lo necesitan. Algunas han llegado a tener al menos 20 perros y gatos a su cuidado al mismo tiempo.

El ingenio y la audacia son parte de la personalidad de estas mascoteras independientes, quienes han realizado ventas de comida y artesanías para recaudar fondos. Luego de una larga jornada laboral, también tienen tiempo de ponerse a cocinar y seguir adelante.

Por ejemplo, con ventas de pizzas y budines, Rocío logró juntar 2 mil pesos para una proteccionista neuquina que debía 15 mil pesos por una gata atacada por un perro.