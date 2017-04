López había sido imputado junto al ex futbolista de Boca Juniors, Luis Abramovich, por el delito de abuso sexual de dos jóvenes tras una peña "xeneize" celebrada en Fernández Oro, en febrero.

"Espero que mi alejamiento permita un respiro en esta campaña de acoso y difamación que sufre el gobierno. También me permitirá tener la cabeza más despejada en la elaboración de mi defensa en las instancias que corresponden, a sabiendas de que estoy quitando del medio un elemento de confusión y de agresión por parte de esas fuerzas que no quieren o no creen que los trabajadores podemos sentarnos en la mesa de las decisiones", manifestó en su carta dirigida al gobernador Alberto Weretilneck y al vice Pedro Pesatti.