Regina: organizaron un torneo de fútbol en plena cuarentena

En un comunicado oficial el Municipio dijo que no hubo autorización municipal de las actividades que se realizaron en el barrio 25 de Mayo. Esperaron que incluso, fue decisión municipal no realizar el acto conmemorativo por el 38 aniversario del nacimiento del barrio justamente para no generar aglomeración de vecinos que significa ir en contra de las medidas y protocolos establecidos en la lucha contra el covid-19.

fútbol en cuarentena en Regina Gentileza: Miguel Ángel Parra

En intendente de Regina, Marcelo Orazi, habló con LU19 y dijo que se está haciendo un esfuerzo enorme y situaciones como esta tiran por tierra todo el trabajo.

“Cualquier tipo de deporte de equipos y aglomeraciones de personas están prohibidas por el riesgo de contagio de coronavirus que implican desde que se dictó la cuarentena el 20 de marzo pasado. Respetar las normas es un acuerdo social y cada uno debe ser responsable de cumplirlo» resaltó el mandatario municipal”, añadió.

