Reclaman a Salud que abra la inscripción para la vacunación

La programación de la campaña de vacunación en Río Negro comenzó a generar críticas desde la oposición, como ocurrió con la mayoría de las determinaciones adoptadas durante la cuarentena por no existir diálogo con los distintos sectores políticos. En este caso, los cañones apuntan a la decisión de no abrir el registro de personas que desean vacunarse hasta que no lleguen dosis suficientes. "Resulta imperioso que el gobierno de Río Negro diseñe un plan de inscripción público gratuito y optativo para vacunarse contra el COVID 19, tal como lo han diseñado otras provincias", manifestó el senador nacional (FdT) Martín Doñate.