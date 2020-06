Reabrieron el centro de salud de Costa Norte

Los vecinos habían alertado de que el centro sanitario no estaba funcionando por falta de gas, lo que había disparado la preocupación general, puesto que son muchas las personas que concurren a diario al lugar, en busca de respuestas a sus dolencias y cuidados, como los que deben recibir los bebés y niños de corta edad. Pero sin calefacción, el personal no puede trabajar y la gente no puede ser asistida como corresponde.

Mónica Espinosa, responsable de los CAP de Cipolletti, manifestó ayer que, lamentablemente, las dificultades para el abastecimiento de gas para los zepelines se dan con frecuencia, pese a los recaudos que se adoptan. Precisó que cuando la carga de los artefactos no pasa de un 40%, de inmediato se inician las gestiones ante YPF para que se proceda a una pronta recarga.

Sin embargo, la tramitación se vuelve siempre muy engorrosa y así el tiempo va pasando y puede llegarse a situaciones como la ocurrida en Costa Norte.

