Quieren que más trans hagan deportes en Río Negro

“Al principio jugué sin problema por tener el mismo DNI que mis compañeras, pero en el segundo torneo que fui a fichar se dieron cuenta que era una chica trans y me rechazaron; no me dieron razones de por qué no podía jugar. Por eso empecé mi lucha, hasta que me lo permitieron”, explicó Jessica a los presentes.

De las actividades participaron profesores de educación física y dirigentes de clubes y asociaciones.

“Tenemos que trabajar para que el ser humano sepa la palabra respeto, porque mi sexualidad no impide respetarnos, no hace a las personas. Una chica trans no le hace mal a nadie y creo que hoy vamos ganando derechos. Yo me siento tan y hasta más preparada que mucha gente para aportar en la sociedad. A mí me hace feliz porque estoy enfocada en las generaciones que viene”, contó la deportista quien sufrió hechos de discriminación.

Por su parte, Gabriela Perotti, médica a cargo del consultorio de Salud Sexual en el hospital Artémides Zatti, destacó la necesidad de desmitificar sobre el tabú de la inclusión de deportistas trans en disciplinas deportivas.

“Es necesario tratarlo y clarificar que hay normativas vigentes que hay que respetar. Río Negro tiene un marco legislativo de avanzada y no dudo que se van a reformular muchas disciplinas del deporte a raíz de estos estímulos científicos que se están haciendo. Es una necesidad urgente”, sostuvo.