Quieren cerrar el debate provida con 12 expositores

La concejal María Eugenia Villarroel Sánchez, titular de la comisión de Desarrollo Humano y Familia que tramita el expediente, quiere ponerle un punto final al tratamiento y para ello buscará que los interesados pendientes de hablar puedan volcar sus conceptos y opiniones durante la tercera semana del mes.

No quiere extender mucho más la discusión porque se está entrando en el tramo final del año y todavía quedan por tratar en el CD temas muy candentes, como el aumento del boleto de los colectivos urbanos y la posibilidad de facultar al Ejecutivo la resolución de los futuros tarifazos del sector. Además, deben ingresar todavía para su análisis los proyectos de presupuesto municipal y de incremento de las tasas para 2019, ambos de gran trascendencia y que requerirán un estudio detenido antes de una resolución.

La edil destacó que ya se han recibido numerosos aportes sobre la propuesta provida y dijo que para las 12 exposiciones que falta escuchar se tendrá que acordar si son atendidas en la misma jornada o en jornadas separadas para no suscitar arduas polémicas.

En lo personal, consideró que la propuesta provida no debe ser abordada en sesión y, por ende, tiene que quedarse únicamente en el terreno del debate en que ha estado hasta ahora. Afirmó que el CD no puede respaldar de ningún modo una iniciativa sustentada en creencias religiosas personales, respetables pero que no deben ser asumidas por el Estado municipal.

Está por verse si los demás miembros del Legislativo cipoleño comparten este punto de vista, habida cuenta del interés manifestado por algunos de ellos para que se lo acompañe. Además, el propio intendente Aníbal Tortoriello respaldaba su aprobación.

Una discusión que puede calentarse

Riesgo de apasionamiento

En Cipolletti, la discusión pública del aborto derivó en grandes movilizaciones a favor y en contra. Y las posiciones se fueron enconando. La iniciativa provida podría reavivar las disputas si se insiste en su aprobación.

Contradicción posible

Declarar a la ciudad provida podría chocar con su triste y larga historia de femicidios.