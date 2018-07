Quieren cajonear las mejoras en el Boletín Oficial

El Legislativo local sesionará hoy al mediodía, en el quinto piso de la Municipalidad. Según la edil del Frente Grande-Frente para la Victoria, en el bloque oficialista aspiran a archivar la iniciativa para después, en base a algunas de sus previsiones, elaborar un proyecto de comunicación.

Ocurre que las comunicaciones del Concejo Deliberante no tienen el poder de una ordenanza, ya que no tienen un carácter vinculante. Es decir, se plantean como un pedido, en este caso al Ejecutivo, para que tenga en cuenta lo que por esa vía se requiere. No hay ninguna obligación de aplicar nada.

El hecho es que Villarroel Sánchez pretende con su iniciativa jerarquizar la organización del Boletín Oficial, hoy bastante venida a menos por no contar el área con los recursos adecuados para una más fluida publicación, en particular, de su edición en papel.

Y, lo principal, en la propuesta se marcan plazos bastante perentorios para hacer públicos los actos de gobierno. En la actualidad, por ejemplo, hay atrasos en la difusión de resoluciones del Ejecutivo que se remontan a agosto de 2017.

