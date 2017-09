Quejas por la falta de iluminación en la nueva rotonda de la Ruta 151

Transitar por la Ruta 151 entre Cipolletti y Cinco Saltos se volvió un peligro desde hace unas semanas por la falta de señalización en la rotonda para acceder al nuevo puente.

Si bien la obra avanza y a buen ritmo, por las noches el lugar está desolado, y con peligro inminente por la gran cantidad de desvíos y la falta de señalización con iluminación. En ambas direcciones se deben tomar dos desvíos y los que circulan por Arturo Illia deben acceder a la rotonda para ingresar a la ruta, pero nada de eso se encuentra señalizado. La única luz que existía en el cruce, que se utilizaba para saber dónde estaba Circunvalación, ya no existe. Los carteles, pintados a mano, no están iluminados y por la noche no se ven, al igual que los dos operarios que están cubriendo el horario nocturno que sólo se logran visualizar cuando están a pocos metros del auto.

Desde la empresa pidieron que los automovilistas disminuyan la velocidad y circulen con precaución porque las obras están a medio terminar.

Nuevo cruce

Neuquén no le tiene fe al puente

La posibilidad de que el tercer puente entre Cipolletti y Neuquén sea una solución a los problemas de tránsito que hay entre ambas localidades parece algo imposible por el enorme caudal de autos que cruzan diariamente hacia una y otra provincia. Y en Neuquén no le tienen fe. “Esta construcción no va a mejorar el tránsito porque tiene una sola mano. No va a ser una vía fluida”, dijo el secretario de Movilidad Urbana de la vecina ciudad, Fabián García.