Un joven de Las Grutas levantó el título en el Campeonato Nacional de Malambo

Se trata de Fernando Cuevas, quien se consagró campeón juvenil especial de malambo en el certamen realizado en Laborde.

Este fin de semana, un joven de Río Negro llevó a la provincia a lo más alto del malambo a nivel nacional. El oriundo de Las Grutas se consagró campeón del Campeonato Nacional de Malambo , realizado en Laborde. En la final obtuvo la mejor puntuación del jurado y se quedó con el premio mayor.

Se trata de Fernando Cuevas , joven oriundo de Las Grutas que levantó el trofeo como campeón juvenil especial de malambo en Laborde . El rionegrino fue elegido como el mejor en su rubro en la final del Campeonato Nacional de Malambo.

Luego de un gran desempeño a lo largo del torneo, Cuevas compitió en la final contra Bautistas Berrios Arce de Mendoza y Juan Ignacio Vicciatti de La Pampa, obteniendo la mejor puntuación del jurado.

El folclore lo lleva en la sangre

Cuevas no es un novato en este tipo de torneos. El rionegrino proviene de una familia profundamente ligada al folclore y llegó a Laborde tras consagrarse campeón provincial el año pasado. Ahora, levantó el título nacional.

Un gran logro de este talentoso zapateador que representa con orgullo a Río Negro y lo lleva a lo más alto de la cultura argentina.

Por otra parte, Fernando también obtuvo otra distinción. El rionegrino recibió una mención especial, pese a no integrar el podio, en la categoría Solista Malambo Veterano.

Los otros rionegrinos que se destacaron en el Campeonato Nacional de Malambo

Además de Cuevas, otros rionegrinos dijeron presente en el certamen y obtuvieron premios. En la categoría pareja de danzas, la dupla Chiavarino - Escurra obtuvo el segundo lugar. Mientras que en el conjunto instrumental, el quinteto integrado por Churrain - Arce - Chañapi - Gutiérrez - Antiqueo se quedaron con el segundo puesto.

Mientras que la locución y animación estuvo a cargo de Mariano Aida del Carmen.

Por su parte, hubo neuquinos que también supieron brillar en el campeonato: Tahiel Fernández Pizarro se quedó con el segundo lugar en la categoría Solista Malambo Menor. Mientras que en el Cuarteto Malambo Mayor, Cardozo - Pizarro - Abril - Leiva obtuvieron una mención especial. Además, en el dúo de canto, los Pérez - Pérez se quedaron con el segundo puesto. Y Matías Hermosilla consiguió una mención especial en la categoría Solista Instrumental.

Con respecto a todo el campeonato, la delegación ganadora fue Buenos Aires con 34 puntos.