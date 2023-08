Tensión en loteo de Oro: vecinos denuncian "doble estafa" y violencia

Cuesta llegar, no hay una calle que conduzca al loteo ni buena señalización que facilite el acceso. Pero una vez allí, el lugar invita a quedarse por la paz que transmite y el bello paisaje: todo verde y agradable vista de la barda. Claro que la tranquilidad este martes se transformó en tensión y polémica por un grave conflicto inmobiliario de larga data y por lo pronto sin solución en esa zona rural de Fernández Oro .

En ese complejo escenario esta mañana y pese a las medidas judiciales interpuestas previamente: "cuatro personas de forma muy mafiosa vinieron con máquinas y tiraron los alambrados que habíamos puesto los vecinos para cercar los lotes. Hasta que llegó la policía de Oro y los convenció para que se marcharan", reveló Pablo Hernández a LM Cipolletti.

Se lo notaba indignado y preocupado, con "miedos lógicos por mi familia". Es quien por "necesidad, ya que no podíamos seguir pagando alquiler" emprendió la aventura de mudarse al barrio San Isidro "sin luz ni gas", sin otra casa cerca.

"Al principio zafábamos con grupo generador porque supuestamente iba a ser momentáneo según nos prometía el dueño y nos decía la Muni, en ese entonces estaba Reggioni de intendente... Después gracias a los vecinos que nos compartieron la electricidad pudimos tirar cables unos 100 metros, del vecino más próximo que está a una cuadra con todo lo que eso significa... Y en mi caso me quedé sin laburo y me puse una pequeña carpintería por lo que necesito la luz y no puedo abusar de la ajena. Así miles de complicaciones", explicó decepcionado, en medio de otra jornada estresante y polémica.

Luego repasó la historia del litigio con Ortiz y la acalorada disputa con la administración actual que conformó un codominio con boletos de compra venta de por medio a nuevos interesados en esos mismos terrenos...

"Estamos cerca de la Chacra del Episcopado, del Rincón de Oro y las canchas de atletismo. Nosotros compramos hace más de 10 años un lote, en un loteo fraccionado y habilitado por la Municipalidad. Carlos Ortiz incumplió con las puestas de servicios. La gente lo intima por cartas documentos, recurre a mediaciones, alarga la situación pero no soluciona nada. Con anuencia del Municipio presentamos quejas y nos dieron el visto bueno para construir, ya que se iba a urbanizar de todas formas. Con mi familia levantamos paredes y nos vinimos a vivir al lugar porque se nos estaba complicando la situación de compra de materiales, el alquiler al mismo tiempo... Pero con los años vimos que no avanzaba el tema de luz y gas. No tenemos ningún tipo de servicio municipal", lamentó.

image.png

"Pasado el tiempo este señor Ortiz recibió otras demandas, todas infructuosas ya que es un tipo grande que supuestamente no dispone de recursos para responder a las mismas. ¿Qué hizo para solucionar el inconveniente? Llamó a desarrolladores inmobiliarios, que son dos mujeres con la idea de acumular cierta cantidad de propietarios con "propuesta superadora". Así formaron el codominio y Ortiz les vendió la totalidad de la chacra a estas mujeres, que generan boleto de compra y venta al mejor postor", describe lo que define como un "negocio turbio e ilegal".

Mientras él hablaba con este medio, otros damnificados se reunían sobresaltados en el sector donde los cercos perimetrales fueron derribados por las máquinas. Algunos pidieron permiso en sus trabajos para ir a constatar raudamente la situación y defender sus tierras (de 450 metros cuadrados, aproximadamente).

"Somos seis familias afectadas. Se iniciaron judicialmente los reclamos y mis futuros vecinos alambraron los lotes. Fueron increpados de todas formas por los del codominio para que desistieran, llegaron con la policía sin orden de fiscalía ni papel que habiliten a esa actuación. Mediante nuestra abogada presentamos un recurso de amparo, la jueza dio lugar y está asentado en la Muni pero con esa medida interpuesta vinieron igualmente con una máquina de pequeño tamaño y cuatro personas de forma muy violentas tiraron los alambrados", confesó Pablo y Eduardo y Solaine, otra pareja de afectados asentía con la cabeza.

"Vinieron con actitud prepotente e intimidante. Está todo legal, tenemos posesión de los terrenos y creemos que se va a solucionar. Estamos muy tranquilos, somos los verdaderos dueños", aseguró, por su parte, el matrimonio que por lo pronto "vivimos en la Chacra de un familiar que nos prestó el espacio hasta que se solucione todo..."

Por la tarde, se dio intervención a fiscalía y un fiscal acudió a la zona.

Las demandas que se vienen...

Presente en el lugar, la abogada Daniela Rebaliati, quien defiende a los dueños originales de los lotes, adelantó que "vamos a hacer una demanda por escrituración al señor Carlos Ortiz, el titular registral de esta Chacra que presentó el proyecto de loteo y tenemos todas las constancias. Les vendió en 2011 con boleto de compra venta a los propietarios, sellados por rentas, se comprometió a escriturarles y a traer los servicios. Nunca cumplió y en 2022 volvió a venderles los terrenos a otras personas. Y ahora vinieron a sacar los cercos de manera violenta".

Además indicó que "también habrá que hacer un juicio civil contra Ortiz y se van a iniciar acciones penales en perjuicio de quien corresponda porque hay actitud violenta sobre propiedad privada. Los nuevos compradores van a estar involucrados porque sabían en qué situación estaban estos terrenos".

Continuará...