Suplementos multivitamínicos: advierten sobre los riesgos para la salud

Si bien este tipo de productos pueden ser útiles, según la especialista, son contadas las personas que una vez que se lo examina, ves qué le hace falta y se le puede sugerir una determinada vitamina, pero no estos multivitamínico s. En general son complejos de vitaminas y minerales, pero no son para todo el mundo", explicó a CNN Radio Roca.

Según la especialista, la industria hace ese tipo de suplementos en macrodosis, es decir, que las dosis son más elevadas de las que el cuerpo necesita. Si necesitamos 50, en la pastilla vienen 5 mil, lo que implica un riesgo para la salud y el funcionamiento de nuestro organismo.

En el caso de las vitaminas existen dos tipos. Palmero detalló que las hidrosolubles se metabolizan en el riñón y todo lo que consumimos en exceso se elimina. Sin embargo, en el caso de las vitaminas liposolubles pueden ser tóxicas, ya que se metaboliza lo que se necesita y el resto se acumula en el hígado. Una acumulación excesiva de vitaminas en el organismo puede derivar en diversos problemas, remarcó la especialista.

Muchas veces los adolescentes que comienzan con alguna rutina física o deportiva, comienzan a interesarse en este tipo de productos buscando mejoras físicas. Sin embargo, Palmero aseguró que en general en niños y adolescentes no son indicados. "A esas edades pueden por sus propios medios incrementar la masa muscular, en el 99% de los casos, se resuelve comiendo bien. Si vos consumís el suplemento, pero no te alimentas bien, no sirve de nada", sostuvo. Lo recomendado es tener una alimentación adecuada. "Si todos los nutrientes están cubiertos por la alimentación y hay una rutina de ejercicio, no debería indicarse este tipo de suplementos".

Además, agregó que "en esas cosas está depositado como una magia, como que consumo eso y ya está, pero en realidad no sirve sin una alimentación adecuada".

Suplementos proteicos y la masa muscular

Algunas personas se proponen incrementar la masa muscular. Sin embargo, lo que sucede es que muchas veces se pone el ojo en el consumo proteico olvidando la importancia de las calorías.

Carolina Palmero, explicó que "para aumentar la masa muscular, está bien poner ese ladrillitos que ponemos en el cuerpo que son proteínas, pero si yo no consumo una cantidad de calorías adecuadas a ese objetivo, esas calorías se gastan como sustratos energéticos. Si me paso de calorías subo de peso. Si tomo proteinas y me quedo en mi casa, no aparezco convertido en mistermúsculo", ironizó la nutricionista.

Además, advirtió sobre los quemadores de grasas que se proponen como un acelerador del metabolismo. "Son súper, son super tóxicos y no hay evidencia científica de que sirvan para eso", enfatizó.

Los alimentos proteicos en general son de origen animal como lácteos, huevo, carnes. Para quienes llevan adelante una vida vegana, además de la consulta profesional, Palmero sugirió la incorporación de legumbres, tofu, seitán, soja texturizada, entre otros alimentos.