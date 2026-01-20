Su hija sufría una enfermedad poco común y un llamado les cambió la vida: "La fe fue la base de todo"

Nora Dell, junto a su hija Oriana, atravesó momentos de mucha angustia. Un llamado del gobierno provincial hizo que sus vidas den un giro.

Nora y su hija recibieron un llamado del gobierno provincial que significó un cambio en sus vidas. Foto: Gentileza.

La noticia de que su hija de 9 años sufría de Anemia de Fanconi fue un duro golpe para Nora Dell. El trastorno genético poco común que afecta la médula ósea significó un difícil obstáculo que tuvieron que atravesar juntas. Fueron años de dificultades económicas, estafas y problemas de salud en la familia. Pero un llamado del gobierno provincial hizo que sus vidas cambien.

"Por suerte siempre estuve acompañada de mi familia, amigos y mucha gente que oró por nosotros ”, destacó Nora. Luego de un largo proceso de tratamientos, Oriana recibió un trasplante de médula ósea en el Hospital Garrahan de Buenos Aires en 2021.

El proceso no fue nada fácil. Al inconveniente de salud que atravesaba su hija, se sumaron problemas económicos y las estafas sufridas cuando tenían que alquilar en Buenos Aires. “Fue un proceso largo, en el cual pasamos situaciones complicadas. Mucha angustia, una tras otra, pero siempre confié en dios para salir adelante”, comentó.

La noticia que les cambió la vida

En medio de un delicado contexto, el único medio de ingreso familiar lo genera su pareja Jorge, quien maneja un taxi. Sin embargo, él tiene una discapacidad que afecta su motricidad, por lo que su tiempo en el auto es limitado. Por lo que, hasta la semana pasada, vivían en una casa que no tenía las condiciones adecuadas para Oriana y su hermano Ethan de 4 años.

FAMILIA IPPV 2

El llamado de IPPV fue un cambio trascendental para ellos. Luego de que la municipalidad de Viedma facilitara el terreno, desde el gobierno provincial construyeron una casa nueva, con los espacios adecuados para la familia.

“La fe para mi fue la base de todo, aferrarse a creer en alguien, porque aún cuando pensás que estás solo pasando ese momento difícil, aparecen personas que te dan una mano”, planteó Nora y recordó: “En aquel entonces, muchos oraron por mi nena, mandaban mensajitos de aliento y se sintió”.

“Eso ayudó para seguir; además, cuando tenés hijos, hay que volverse fuerte y seguir por ellos”, destacó.

La mejor sorpresa para su hija

Otro hecho de profunda emoción para la familia fue cuando su hija Oriana, hoy de 16 años, conoció a su donante. “Fue a través de una Fundación. En un evento nos dieron la sorpresa y Oriana pudo conocer personalmente a su donante, que es de Chile. Fue muy lindo porque esta persona también es parte de todo esto”, comentó Nora.