Se derrumbó una excavación y dos obreros quedaron atrapados
Los obreros trabajaban en una obra de cloacas cuando la excavación se derrumbó. Uno fue rescatado minutos después y trasladado al hospital. Su compañero permanecía bajo tierra.
Dos operarios que realizaban una excavación para una obra de cloacas fueron arrastrados por un torrente de agua que provocó un derrumbe. Uno fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital, mientras que el otro empleado permanecía atrapado.
Los operarios quedaron bajo tierra cuando se derrumbó una excavación en la esquina de Mendoza y Canal Grande, en General Roca. Se trata de un sector donde se realizan trabajos de mejora en la red de cloacas.
En el lugar trabajan Bomberos, personal del Siarme y efectivos de la Policía de Río Negro, que montaron un operativo para asistir a los trabajadores y retirar la tierra con precaución. Se avanza con extrema precaución en el operativo de rescate por temor a un nuevo derrumbe.
Uno de los operarios ya fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital, según confirmó el portal ANR.
NOTICIA EN DESARROLLO
