Lo encontraron donde no podía estar: cayó por violar una restricción contra su ex

Fue detectado cerca de la casa de su ex pareja durante un patrullaje. Lo detuvieron por desobediencia judicial y quedó a disposición de la Fiscalía.

Durante un control de rutina, personal policial activó un procedimiento clave. Efectivos de la Comisaría 33° de Allen detectaron a un hombre en un lugar donde tenía prohibido estar .

La situación activó una rápida intervención policial mientras los uniformados realizaban tareas de prevención y patrullaje.

El hombre, de 38 años, fue ubicado en inmediaciones del domicilio de su ex pareja , incumpliendo medidas judiciales vigentes.

Tras ser identificado, los agentes confirmaron la restricción y avanzaron con el procedimiento.

La decisión de la Fiscalía

Ante el incumplimiento, se dio aviso inmediato a la Fiscalía de turno, que ordenó su detención.

El caso quedó encuadrado como presunta desobediencia judicial e incumplimiento de pauta.

Cómo sigue la causa

Por disposición judicial, el acusado permanece alojado en una unidad policial y quedó a disposición de la Fiscalía Descentralizada de Allen.

El hecho vuelve a poner en foco la importancia de los controles y el cumplimiento de las medidas de restricción.

Fue a notificarlo la Policía y terminó detenido por amenazas y portación de arma

Un hombre fue detenido este lunes por la mañana en Cipolletti, en el marco de una causa por portación de arma de fuego, amenazas agravadas, violación de domicilio y daños, todo en contexto de género.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:30, cuando personal de la Comisaría 45º se presentó en un domicilio para cumplir con una orden judicial.

Según se informó, la detención fue dispuesta por la fiscal de turno, en una causa que acumula múltiples acusaciones.

Entre los cargos figuran: Portación de arma de fuego, amenazas agravadas, violación de domicilio y daños. Todos los hechos están enmarcados en un contexto de violencia de género.

El momento de la detención

Al llegar al lugar, los efectivos fueron atendidos por el propio sospechoso.

En ese momento, se le notificaron las directivas judiciales y, posteriormente, se concretó su detención y traslado a la unidad policial.