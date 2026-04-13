Conflicto familiar y un hallazgo inesperado en Cipolletti: descubren a una mujer con un arma oculta

Un llamado por disturbios terminó con un descubrimiento clave. Una mujer ocultaba un arma de fuego y fue trasladada a la comisaría por portación ilegal.

Los incidentes se registraron en el sector de Toma La Alameda, en Cipolletti. Foto: Archivo.

Lo que comenzó como un conflicto entre familias terminó con una intervención policial que dejó al descubierto una situación mucho más delicada.

El sábado 11 de abril , cerca de las 15, efectivos de la Subcomisaría 79° acudieron a un llamado en el sector de Toma La Alameda , en Cipolletti , donde se registraban disturbios entre vecinos.

Al llegar al lugar, los uniformados notaron un comportamiento sospechoso en una mujer que intentaba ocultar un objeto entre sus prendas.

Ante esta situación, se realizó un cacheo preventivo que confirmó las sospechas. Confirmaron que llevaba un arma de fuego escondida en la cintura.

Qué encontró la Policía

Tras la intervención del Gabinete Criminalístico, se procedió al secuestro de un arma calibre .22. El hallazgo cambió el rumbo del procedimiento, que pasó de un conflicto vecinal a una causa penal.

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Notificación y secuestro de una moto

La fiscalía de turno dispuso que la mujer fuera notificada por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Además, fue trasladada a la unidad policial junto a una motocicleta Mondial LD 110 cc en la que se movilizaba, la cual quedó secuestrada de manera preventiva.

Paseaba con su pareja y le encontraron un arma de fuego en su morral

Un procedimiento habitual terminó con una detención clave. Personal de la Policía de Río Negro realizaba un control de rutina cuando identificó a una pareja que caminaba por el barrio Omega, de Bariloche. Sin embargo, al chequear los datos, surgió un dato inesperado que cambió el rumbo del operativo.

Al verificar la identidad del hombre, efectivos de la Comisaría 28 constataron que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la Justicia Federal de General Roca. De inmediato, el sujeto quedó detenido en el marco de ese expediente judicial.

Pero eso no fue todo. Durante el procedimiento, los uniformados revisaron sus pertenencias y encontraron un arma de fuego oculta en un morral. El arma fue secuestrada en el lugar, sumando un nuevo elemento a la situación judicial del detenido.

El hombre fue detenido tanto por la portación del arma como por el pedido de captura vigente. La situación fue informada al Juzgado Federal que había solicitado su detención.