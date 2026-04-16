Confirman un caso de Influenza Aviar en una ciudad rionegrina: detectan un foco en aves de traspatio

El Senasa confirmó un caso de influenza aviar H5 en aves pertenecientes a un predio multiespecie. La alta mortandad y síntomas neurológicos en aves activó las alarmas.

Un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 fue confirmado en un establecimiento de aves de traspatio en la localidad de Cinco Saltos , en la provincia de Río Negro. La detección fue informada oficialmente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), tras el análisis de muestras tomadas en gallinas, patos y gansos pertenecientes a un predio multiespecie.

El organismo sanitario detalló que el caso se originó a partir de una notificación por parte de los responsables del establecimiento, quienes alertaron sobre la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad . Entre los síntomas observados se destacaron manifestaciones neurológicas y una elevada tasa de mortandad en las aves, lo que activó los protocolos de intervención inmediata.

Personal técnico del Senasa, con base en la oficina de General Roca , se trasladó al lugar para realizar la inspección correspondiente y proceder a la toma de muestras. Estas fueron enviadas a laboratorio, donde se confirmó la presencia del virus de influenza aviar altamente patógena H5 , una variante de alta preocupación sanitaria debido a su capacidad de propagación y su impacto en la producción avícola.

Ante la confirmación del brote, las autoridades dispusieron la implementación de un área de prevención alrededor del foco detectado. En esta zona se desarrollarán medidas estrictas de biocontención con el objetivo de evitar la diseminación del virus hacia otros establecimientos o aves silvestres. Además, se puso en marcha un rastrillaje epidemiológico que permitirá identificar posibles nexos o contactos que hayan facilitado la circulación del virus.

pollos gripe aviar

Desde el Senasa remarcaron la importancia de actuar con rapidez en este tipo de situaciones, ya que la influenza aviar puede propagarse con facilidad entre aves, especialmente en entornos donde coexisten diferentes especies, como ocurre en los predios de traspatio. Estos espacios, si bien suelen ser de menor escala que los establecimientos comerciales, representan un punto crítico en términos sanitarios debido a la diversidad de animales y, en muchos casos, a menores niveles de bioseguridad.

Recomendaciones y medidas de prevención

En este contexto, el organismo hizo un llamado a todos los productores avícolas, tanto comerciales como de traspatio, para que refuercen las medidas de manejo, higiene y bioseguridad. Entre las recomendaciones se incluyen restringir el acceso de personas ajenas a los predios, evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres, desinfectar adecuadamente instalaciones y equipos, y controlar el origen del alimento y el agua.

Influenza aviar El caso se detectó ante la alta mortandad y síntomas neurológicos en aves.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de notificar de inmediato cualquier signo sospechoso en las aves. Los síntomas a tener en cuenta incluyen mortandad repentina o elevada, trastornos neurológicos (como falta de coordinación o temblores), problemas respiratorios y alteraciones digestivas. La detección temprana es clave para contener posibles brotes y minimizar su impacto.

Cabe destacar que, si bien la influenza aviar es una enfermedad que afecta principalmente a las aves, su vigilancia es de interés global debido a su potencial impacto económico y sanitario. En Argentina, el SENASA mantiene activos protocolos de monitoreo y respuesta para este tipo de enfermedades, en línea con estándares internacionales.

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El caso registrado en Cinco Saltos se suma a otros episodios detectados en la región en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante y una rápida articulación entre productores y autoridades sanitarias.

Por el momento, las autoridades continúan trabajando en el área afectada, aplicando las medidas necesarias para controlar el foco y evitar nuevas infecciones. Mientras tanto, se insiste en la responsabilidad compartida de todos los actores del sector para prevenir la propagación de esta enfermedad y resguardar la sanidad avícola del país.