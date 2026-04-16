Angustia de una madre: denunció que el hijo se emborracha y se pone agresivo

La mujer pidió ayuda a la Policía y se inició una causa contravencional. La Justicia de Paz rionegrina dispuso medidas para protegerla.

La vecina de Las Perlas denunció a su propio hijo, de 41 años de edad. Declaró que llega borracho y los agrede.

Una vecina de Balsa Las Perlas tuvo que denunciar a su hijo de 41 años de edad, porque dice que se pone borracho y se descontrola y se pone violento con ella y con su hermano, que vive en la misma propiedad junto a su esposa y dos hijos.

En la presentación, que realizó la semana pasada en la Subcomisaria 82 del poblado cipoleño, relató que AAP -así lo identifican- cuando se encuentra en estado de ebriedad se “ torna agresivo ” y “comienza a insultarlos a todos e intenta golpearlos ”. Aclaró que no lo logra porque todos “prefieren no confrontarlo para evitar que aumente la violencia ”, y reconoció que ella opta por “mantenerse sumisa para evitar que la golpee”,

La acusación dio inicio a una causa contravencional por violencia familiar (Ley 3040), por lo que se le dio inicio al Juzgado de Paz que conduce Laura Pino .

Estado de vulnerabilidad de la madre

Al analizar lo descripto por la señora, la jueza determinó que se encontraba en “evidente estado de vulnerabilidad frente al victimario, no sólo en razón del género sino también por la edad, integrando dos grupos doblemente protegidos por nuestra Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en ella enumerados con mismo rango”.

Por tal motivo dispuso el dictado de medidas cautelares para resguardarla, de acuerdo a lo previsto en la normativa.

En Las Perlas se avanza a una solución de fondo del problema dominial.

Por empezar ordenó la exclusión del hogar de AAP, como fue identificado, y le dio autorización para retirar sus cosas personales, como ropa y documentación personal, pero acompañado por personal policial para evitar nuevos conflictos.

A ello le sumó la prohibición de acercamiento al domicilio de su madre a una distancia no menor a los 500 metros, y mantener “distancia prudencial” en los lugares donde puedan coincidir, tanto públicos como privados. Todos por el espacio de 90 días.

Además, el hombre tampoco debe provocar actos de agresión, molestos y de hostigamientos a su madre mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto ni publicaciones agraviantes por las redes sociales.

Sanciones por incumplimientos

Pino le advirtió que en caso de incumplimientos, el hijo podrá ser castigado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 3040: arresto, multa económica y trabajo comunitario.

Mientras que también le cabe una sanción por el delito de desobediencia, según lo establecido en el Código Procesal de Familia, por lo que se le dio intervención al Juzgado de Familia de Cipolletti. En esa instancia deberán contar con la asistencia de un abogado particular o solicitar el acompañamiento legal gratuito en la Defensoría Oficial para que

En tanto que, si constatan que el denunciado tuvo “clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas”, le darán intervención al Ministerio Público Fiscal, por desobediencia a la autoridad.

En este aspecto, la jueza de Paz le hizo saber a la mujer que para asegurar el acatamiento de las medidas dictadas deberá solicitar el auxilio de la “fuerza pública” y ante alguna situación de suma urgencia, llamar al teléfono de la Subcomisaría de Las Perlas.