Fernández Oro apuesta a la capacitación laboral en oficios: cuándo comienzan los cursos

La Municipalidad renovó el convenio de colaboración con la asociación El Lirio de la Patagonia. El programa incluye descuentos para los vecinos asistan a los ocho cursos disponibles.

La Municipalidad renovó el convenio de colaboración con la Asociación Lirios de la Patagonia. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Fernández Oro renovó el acuerdo de colaboración con la asociación El Lirio de la Patagonia , con el objetivo de promover la formación en oficios , ampliar las oportunidades de capacitación profesional y fomentar mayores oportunidades laborales. La iniciativa apunta a la enseñanza de herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de los vecinos orenses.

A partir de la firma del convenio, ambas instituciones mantendrán un trabajo en conjunto para facilitar el acceso a capacitaciones laborales, especialmente en áreas como electricidad y soldadura . Se trata de habilidades que apuntan a responder las demandas actuales del mercado de trabajo.

Además, el aprendizaje de estas habilidades mejoran las condiciones de empleabilidad de la comunidad de Fernández Oro.

El convenio incluye descuentos para los vecinos de Fernández Oro

El convenio incluye beneficios económicos para los residentes de la localidad, quienes podrán acceder a descuentos especiales en la oferta educativa que brinda la asociación. Las capacitaciones se dictan en la sede de la Asociación Lirio de la Patagonia ubicada en Allen.

LIRIO PATAGONIA La Asociación Civil Lirios de la Patagonia dicta ocho cursos, entre ellos, para mozo.

Desde el gobierno local celebraron esta renovación del convenio que promueve la capacitación, el crecimiento personal y laboral de la comunidad. La propuesta apuesta a la educación en oficios como una herramienta fundamental para el desarrollo local y el progreso de su comunidad.

La oferta de formación en oficios de la Asociación

La Asociación Lirio de la Patagonia cuenta con el dictado de ocho cursos: peluquería, maquillaje profesional, panificación, electricidad domiciliaria e industrial, mozo, soldadura por arco, carpintería y albañilería.

Como parte de la formación, se dicta la capacitación en RCP y los estudiantes del curso de panificación deben completar el curso de Seguridad e Higiene y el de Manipulación de Alimentos.

municipalidad oro

La organización El Lirio de la Patagonia comenzó a funcionar en el 2014 pero recién en el 2019 se conformaron como asociación civil. Cuenta con el aval municipal y provincial. Las clases se dictan en el viejo hospital de Allen, en un espacio donde las capacitaciones comienzan a las 8 y terminan a las 22.

Las capacitaciones son gratuitas y tienen una duración de entre 160 a 200 horas. Para asistir a la formación en oficios se debe abonar un seguro para garantizar la seguridad durante las clases. Además, cada alumno lleva sus herramientas y aprende a utilizarlas con la supervisión de un profesional.

La renovación del convenio de colaboración con la Municipalidad de Fernández Oro no solo implica mayor accesibilidad a la formación en oficios, sino que también representa mayores oportunidades laborales, aprender herramientas con demanda real en el mercado laboral y fortalecer el progreso de la comunidad.