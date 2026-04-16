Sumarán la Lengua de Señas en las escuelas de Río Negro: cuándo se implementará

Se trata de una prueba piloto para incorporar una herramienta de comunicación clave para la inclusión de personas sordas en las aulas.

Las escuelas de Río Negro comenzaron un innovador proyecto para la inclusión de las personas sordas . Se trata de la incorporación de la Lengua de Señas Argentina (LSA) en las aulas con el objetivo de ampliar las herramientas de comunicación y fortalecer la igualdad de oportunidades.

La implementación será a través de una prueba piloto que se realizará en dos escuelas del territorio rionegrino. La enseñanza de la Lengua de Señas Argentina comenzará en la ESRN 18 y en la Escuela Primaria 347 de Viedma. La iniciativa se incorporará en una escuela secundaria y primaria para analizar el impacto y los resultados de la enseñanza de LSA.

El inicio del proyecto se definió en una reunión entre la Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación de Río Negro y la Asociación de Sordos de Viedma , donde dejaron asentados los puntos claves para el comienzo de la propuesta.

La iniciativa constituye un punto de partida para una enseñanza que busca ampliar las herramientas de comunicación, garantizar la inclusión de las personas sordas y fortalecer la igualdad de oportunidades.

lengua de señasss El proyecto ya se implementó en una escuela primaria y secundaria.

La Directora de Inclusión del Ministerio, Adriana Cajarville, celebró el trabajo en conjunto con la Asociación desde la cual se diseñó la propuesta para llevar a las escuelas.

El proyecto ya se implementó en una escuela primaria y secundaria

“Empezamos a hacer una prueba piloto con una Escuela Primaria y una Escuela Secundaria de Viedma donde dos referentes sordos y un oyente van a empezar a trabajar con 6° y 7° grado y con 1° y 2° año para darle las herramientas necesarias para poder comunicarse”, indicó Cajarville.

La Directora agregó que se trabajará con la profesora de Música con el objetivo de implementar la lengua de señas en la próxima Promesa a la Bandera, que se celebra el 20 de junio.

La propuesta detalla que la formación será destinada tanto para estudiantes como para docentes en el marco de los contenidos curriculares. El objetivo del proyecto es la inclusión de los estudiantes sordos y fortalecer las herramientas de comunicación a partir de la enseñanza de la Lengua de Señas, para que la totalidad de los estudiantes estén relacionados con el lenguaje.

lengua de señasss El objetivo del proyecto es la inclusión de los estudiantes sordos en las aulas.

La Presidenta de la Asociación de Sordos de Viedma, Adriana Cabrera y la intérprete, Gladys Ventuala, explicaron la importancia de la llegada de la Lengua de Señas a los establecimientos educativos de Río Negro.

"La propuesta nuestra fue dar información y ver el futuro sobre los niños, acompañar, ayudar y apoyar para que los niños sordos puedan poder avanzar, estudiar, prepararse, entender y poder también compartir y ver cómo nos podemos comunicar mejor en lengua de señas", indicó Ventuala.

De esta manera, la Lengua de Señas Argentina comenzará a implementarse en dos colegios de la capital provincial y no se descarta que la iniciativa se extienda al resto de los establecimientos educativos provinciales.