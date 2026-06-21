Río Negro exportó su primer "ladrillo" de oro y plata: el increíble proceso detrás del envío

Desde un yacimiento en la Región Sur, Río Negro concretó una histórica exportación de oro y plata tras un complejo proceso industrial.

El primer envío estuvo compuesto por 577 onzas equivalentes de oro y terminó convirtiéndose en un lingote de apenas 23 kilos. Foto: Gentileza.

Lo que durante años permaneció oculto bajo tierra en la estepa rionegrina terminó convirtiéndose en uno de los productos más valiosos del mercado internacional.

Por primera vez, el proyecto minero Calcatreu , ubicado a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, concretó una exportación de oro y plata que ya salió de Río Negro con destino final en Canadá.

Se trata del primer envío de un llamado bullón doré , una pieza metálica compuesta por oro y plata que representa el resultado final de un extenso proceso industrial que comienza, literalmente, removiendo toneladas de roca .

Cómo una montaña de piedra termina convertida en oro

El proceso arranca en una cantera a cielo abierto, donde se extrae roca mineralizada que luego es triturada y sometida a un sistema químico llamado lixiviación.

A través de una solución especial, los minerales comienzan a separarse hasta concentrarse en carbón activado, que funciona como filtro reteniendo las partículas de oro y plata.

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Después llega la etapa más impactante: ambos metales se separan, se funden y finalmente dan origen al denominado bullón doré, una especie de “ladrillo” metálico que todavía contiene impurezas, pero concentra un enorme valor económico.

El dato que sorprende: toneladas de roca para un solo lingote

Uno de los aspectos más llamativos del proceso es la desproporción entre lo que se extrae y el resultado final.

En Calcatreu, la concentración es de apenas 3 gramos de oro por cada tonelada de roca removida. Es decir, enormes volúmenes de material deben ser procesados para obtener cantidades relativamente pequeñas del metal precioso.

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El primer envío estuvo compuesto por 577 onzas equivalentes de oro y terminó convirtiéndose en un lingote de apenas 23 kilos, con una composición cercana al 70% de oro y 30% de plata.

Por qué el oro de Río Negro termina en Canadá

Aunque todo el proceso de extracción y fundición se realiza íntegramente en Río Negro, el material debe viajar miles de kilómetros para completar su última etapa.

El cargamento salió desde el aeropuerto de San Carlos de Bariloche rumbo a la refinería Asahi Refining, en Canadá.

La razón es que existen muy pocas plantas en el mundo capaces de separar definitivamente el oro y la plata bajo estándares internacionales de trazabilidad y refinación.

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Un antes y un después para la minería rionegrina

El proyecto Calcatreu marca un hito histórico para la provincia. Se trata de la primera operación de metales preciosos desarrollada en la historia de Río Negro y actualmente genera más de 200 puestos de trabajo directos.

Desde el Gobierno provincial destacan que esta nueva etapa busca transformar recursos naturales en empleo, inversiones, desarrollo local y nuevas oportunidades productivas para toda la Región Sur.

Con este primer envío internacional, una roca extraída en Jacobacci terminó transformándose en un cargamento de oro y plata que ya cruzó fronteras y pone a Río Negro en el mapa minero global.