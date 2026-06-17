La mina Calcatreu ya representa el 13,3% del nuevo empleo registrado

Calcatreu genera más de 400 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. El 49% pertenece a Ingeniero Jacobacci y el 29% al resto de Río Negro.

El proyecto Calcatreu ya representa el 13,3% de los nuevos puestos de empleo registrados en Río Negro , con 219 empleos directos y 210 trabajadores indirectos vinculados a la construcción. El dato confirma el impacto de la minería en la generación de trabajo rionegrino y refuerza la decisión del Gobierno Provincial de ordenar cada inversión para que las oportunidades queden en la provincia.

Según el informe presentado en la cuarta Mesa de Trabajo realizada en Ingeniero Jacobacci , al 8 de junio el proyecto minero de oro y plata impulsado por Patagonia Gold consolida una curva de crecimiento sostenida desde enero de 2025.

La composición de la mano de obra también refleja la prioridad rionegrina: 8 de cada 10 trabajadores incorporados son de Río Negro . Del total, el 49% pertenece a Ingeniero Jacobacci y el 29% al resto del territorio provincial , lo que demuestra que el crecimiento del proyecto empieza a traducirse en oportunidades laborales concretas para la localidad y para otras regiones de la provincia.

Los trabajadores de Calcatreu

El informe también marca que el proyecto cuenta con 36 trabajadoras mujeres, que representan el 17% del personal, un dato relevante en una actividad históricamente masculinizada y que empieza a abrir nuevas oportunidades de empleo para mujeres rionegrinas.

Esta evolución se enmarca en la política impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para defender el empleo rionegrino y garantizar que las grandes inversiones energéticas, petroleras y mineras generen valor local.

En ese camino, la Provincia sostiene el cumplimiento de la Ley 80/20, que establece prioridad para trabajadores rionegrinos y fija un criterio claro: el desarrollo productivo con mano de obra local.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (37) El proyecto de minería Calcacretu genera más e 400 puestos de trabajo.

Río Negro también monitorea el proceso de contratación a través de un circuito de articulación entre la empresa, el Municipio, el Servicio de Empleo Rionegrino, AOMA, el área de Recursos Humanos y la bolsa de empleo municipal. Este esquema permite ordenar la demanda laboral, cruzar perfiles, acompañar la incorporación de trabajadores y verificar el cumplimiento de los criterios de contratación local.

De cara a los próximos meses, el informe proyecta nuevas búsquedas laborales para la etapa junio-septiembre, entre ellas: operadores de equipo, técnicos mecánicos de mantenimiento mina, ayudantes de perforación, supervisores de mina, geólogos, técnicos electromecánicos y perfiles vinculados a seguridad, ambiente y exploración.

De esta manera, Río Negro sostiene una política clara: acompañar las inversiones, pero con los rionegrinos adentro. Cada nuevo proyecto debe traducirse en empleo local, formación, participación de las comunidades y más oportunidades para quienes viven en la provincia.