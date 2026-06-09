Histórico: Río Negro concretó su primera exportación de oro y plata desde Calcatreu

Río Negro dio un paso histórico en su desarrollo productivo al concretar el primer despacho de doré —una aleación de oro y plata— proveniente del proyecto Calcatreu . El envío se realizó desde el aeropuerto de Bariloche con destino a la refinería Asahi Refining Ltd., en Canadá, y marca el inicio formal de la etapa exportadora de la minería metalífera en la provincia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck , quien destacó el significado del acontecimiento al señalar que se trata de una transformación concreta de recursos naturales en producción, empleo y desarrollo. El envío, equivalente a unas 577 onzas de oro, fue llevado adelante por la empresa Patagonia Gold y constituye el primer resultado del circuito de lixiviación en pilas implementado en el yacimiento.

El lingote se denomina doré por la integración de oro y plata en el mismo bloque.

Ubicado a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, Calcatreu se convierte así en la primera operación de metales preciosos en la historia de Río Negro. Este avance posiciona a la provincia en el mapa de la minería metalífera nacional y abre una nueva etapa productiva basada en la inversión privada, la generación de empleo local y la proyección exportadora.

Weretilneck subrayó el carácter estratégico del proyecto y puso el acento en el trabajo conjunto que permitió alcanzar este resultado. Según expresó, el desarrollo de Calcatreu es fruto de decisiones políticas, inversiones empresariales y el acompañamiento de las comunidades locales. Además, remarcó que el desempeño de este emprendimiento será clave para definir el rumbo futuro de la actividad minera en territorio rionegrino.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (53) El proyecto minero se encuentra a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci y es operado por Patagonia Gold. Claudio Espinoza

Del proceso productivo a la exportación

El camino hacia este primer despacho tuvo etapas previas determinantes. Hace aproximadamente un mes se concretó la carga inicial de bolsones con carbón activado que contenían partículas de oro y plata. Cada uno de estos bolsones, de unos 700 kilos, formó parte del circuito necesario para separar los minerales y obtener el doré.

El proceso comienza con la lixiviación del mineral mediante riego por goteo. A través de una solución química, se logra disolver los metales presentes en la roca, que luego quedan retenidos en el carbón activado. Este material actúa como un filtro dentro del sistema productivo y posteriormente es tratado para separar los metales y obtener el producto final que se exporta.

Este avance técnico refleja la puesta en marcha efectiva del proyecto, que fue adquirido por Patagonia Gold en 2018 por 15 millones de dólares. Desde entonces, la compañía trabajó en la obtención de permisos, logrados en noviembre de 2024, y en la construcción de la infraestructura necesaria, iniciada en marzo de 2025. La primera producción de oro se alcanzó apenas quince meses después.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (41) Más de 200 personas se emplean en el proyecto minero que posiciona a la provincia en el mapa productivo del país. Claudio Espinoza

Impacto económico y empleo local

Actualmente, Calcatreu emplea a más de 200 personas, con una fuerte presencia de trabajadores rionegrinos, especialmente de Ingeniero Jacobacci y la Región Sur. Este punto responde a una política provincial que prioriza la contratación de mano de obra local y el desarrollo de proveedores regionales.

El impacto económico del proyecto no se limita al empleo directo. También genera movimiento en sectores vinculados, como servicios, logística y abastecimiento, dinamizando la economía regional en una zona históricamente postergada.

Las proyecciones indican que Calcatreu podría generar exportaciones por unos 1.800 millones de dólares a lo largo de su vida útil, además de aportar cerca de 100 millones de dólares en ingresos fiscales directos para la provincia. A esto se suma el efecto multiplicador en infraestructura, actividad comercial y desarrollo territorial.

Calcatreu puso primera la producción de oro y plata en Río Negro ya está en marcha

Control estatal y minería responsable

Desde el Gobierno provincial destacaron que el avance del proyecto está acompañado por un esquema de control técnico y ambiental permanente. Se realizan fiscalizaciones en aspectos clave como la impermeabilización del suelo, la gestión de residuos, las condiciones laborales y la seguridad operativa.

Este enfoque busca garantizar que la actividad minera se desarrolle bajo estándares de sostenibilidad y responsabilidad, en línea con las demandas sociales actuales y las exigencias del mercado internacional.