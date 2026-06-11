Empresa canadiense confirma que hay oro "de alta ley" en la región: "Ahora, a perforar..."

La minera, que cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá , explicó los próximos pasos. Los contundentes números y la chance de una Mina de Oro en la zona, con millonaria inversión.

El mapa con el lugar del hallazgo de Oro en la región. La perforación, el próximo paso.

Una empresa minera con sede en Vancouver, Canadá, anunció los resultados de su primer programa de muestreo en el proyecto Gran Esperanza, ubicado entre General Roca y Los Menucos . Los datos confirman la presencia de oro “de alta ley” , y esto permitió a la compañía anunciar la siguiente etapa: la perforación , el paso siguiente necesario que determinará si el sistema tiene escala comercial.

La empresa Golden Goose Resources Corp ., que cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá bajo el símbolo GGR, anunció los resultados de ensayo de 341 muestras de canal tomadas en 265 canales superficiales durante la campaña de exploración 2026.

¿Qué dicen los números? El dato más destacado surgió de la veta denominada Bonanza: una muestra de 0,70 metros arrojó una ley de 8,84 gramos de oro por tonelada de roca.

En minería, la "ley" expresa la concentración de metal en el mineral: cuanto mayor es, más rentable resulta la extracción. El valor registrado en Gran Esperanza supera, por ejemplo, la ley media estimada del proyecto Calcatreu -el emprendimiento de Patagonia Gold que ya inició su fase productiva al sur de Jacobacci- donde los recursos medidos e indicados totales promedian 2,11 g/t de oro.

Oro en la zona

Dustin Nanos, director ejecutivo de Golden Goose, valoró la amplitud territorial de los hallazgos: "La consistencia y distribución de los resultados en toda la propiedad es convincente y ha fortalecido nuestra confianza en la magnitud y continuidad de este sistema aurífero".

El ejecutivo subrayó además que se identificaron nuevas áreas objetivo en los sectores occidental y oriental, lo que —en sus palabras— "amplía significativamente la huella mineralizada conocida".

Qué falta para hablar de Mina de Oro

Es importante situar estos resultados en la cadena de pasos que separa un hallazgo geológico de una operación productiva. El muestreo de canales superficiales -la etapa que acaba de concluir Golden Goose- sirve para confirmar la existencia de mineralización y delimitar zonas prioritarias.

La perforación diamantina que viene a continuación permitirá obtener testigos de roca a distintas profundidades y determinar si las leyes (concentración de oro), se mantienen en extensión y profundidad.

Nanos lo anticipó con precisión: la compañía espera "lanzar un programa de perforación inicial para evaluar la mineralización en profundidad y a lo largo del rumbo", y considera que "los resultados serán cruciales para definir la profundidad y la extensión lateral de un sistema aurífero que continúa demostrando una magnitud y continuidad prometedoras".

El propio comunicado advierte que los anchos verdaderos de las zonas mineralizadas aún no han sido confirmados: es la cautela técnica estándar de la industria. Los muestreos superficiales orientan, pero no certifican. "Con una sólida base técnica ya establecida, nos entusiasma avanzar en Gran Esperanza hacia su próxima fase de exploración", cerró Nanos.

Una noticia que puede "valer Oro" para la zona.