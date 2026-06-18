Río Negro apuesta fuerte al inglés: más de 6 mil personas ya acceden a capacitación gratuita

El programa provincial sigue creciendo y ya entregó sus primeras certificaciones. Más de 2.000 personas aún deben validar su ingreso.

La propuesta apunta a ampliar oportunidades de formación y preparar a más rionegrinos para futuras oportunidades.

Cada vez son más los vecinos que se suman a aprender inglés sin costo a través de Río Negro Bilingüe , el programa impulsado por el Gobierno provincial que ya alcanzó a 6.111 estudiantes activos en todo el territorio.

La propuesta apunta a ampliar oportunidades de formación y preparar a más rionegrinos para futuras oportunidades educativas y laborales en sectores estratégicos.

Desde el programa recordaron que quienes ya recibieron el correo electrónico de acceso deben realizar una evaluación de nivelación inicial , instancia obligatoria para determinar el nivel de ingreso y comenzar el cursado.

Actualmente, más de 2.000 nuevos inscriptos todavía no completaron ese paso fundamental.

Cada participante dispone de 45 días desde la habilitación del acceso para realizar la evaluación e iniciar la capacitación gratuita.

Ya comenzaron a entregarse las primeras certificaciones

El programa no solo continúa sumando estudiantes, sino que también empieza a mostrar resultados concretos.

Hasta el momento ya se otorgaron 37 certificaciones a personas que lograron completar satisfactoriamente algunos de los niveles de aprendizaje disponibles.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esto refleja el compromiso de quienes comenzaron el trayecto formativo y el impacto que está teniendo la iniciativa.

Tutorías y acompañamiento para no abandonar

Uno de los objetivos principales es sostener la continuidad de cada estudiante. Por eso, el programa incorporó distintas herramientas de acompañamiento como:

Tutorías permanentes

Seguimiento personalizado

Clases virtuales de apoyo

Asistencia para resolver dificultades durante el cursado

La intención es reducir la inactividad y mejorar el avance de cada participante.

Una apuesta al trabajo y al futuro de la provincia

Gobierno de Río Negro impulsó este programa pensando en las nuevas demandas productivas y laborales que enfrenta la provincia.

La propuesta comenzó en la región Atlántica, alcanzando localidades como San Antonio Oeste, Sierra Grande y Las Grutas, y luego se expandió a todo el territorio provincial.

No solo inglés general: también formación orientada al trabajo

Además del aprendizaje tradicional del idioma, el programa incorpora contenidos específicos vinculados a sectores clave para el desarrollo provincial. Entre ellos se destacan: Turismo y hospitalidad, servicios de salud, seguridad e inglés orientado al trabajo.

La iniciativa busca que cada vez más rionegrinos sumen herramientas concretas para insertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo.