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Río Negro apuesta fuerte al inglés: más de 6 mil personas ya acceden a capacitación gratuita

El programa provincial sigue creciendo y ya entregó sus primeras certificaciones. Más de 2.000 personas aún deben validar su ingreso.

La propuesta apunta a ampliar oportunidades de formación y preparar a más rionegrinos para futuras oportunidades.

La propuesta apunta a ampliar oportunidades de formación y preparar a más rionegrinos para futuras oportunidades.

Cada vez son más los vecinos que se suman a aprender inglés sin costo a través de Río Negro Bilingüe, el programa impulsado por el Gobierno provincial que ya alcanzó a 6.111 estudiantes activos en todo el territorio.

La propuesta apunta a ampliar oportunidades de formación y preparar a más rionegrinos para futuras oportunidades educativas y laborales en sectores estratégicos.

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Atención: hay más de 2.000 inscriptos que todavía no completaron un paso obligatorio

Desde el programa recordaron que quienes ya recibieron el correo electrónico de acceso deben realizar una evaluación de nivelación inicial, instancia obligatoria para determinar el nivel de ingreso y comenzar el cursado.

Actualmente, más de 2.000 nuevos inscriptos todavía no completaron ese paso fundamental.

Cada participante dispone de 45 días desde la habilitación del acceso para realizar la evaluación e iniciar la capacitación gratuita.

Ya comenzaron a entregarse las primeras certificaciones

El programa no solo continúa sumando estudiantes, sino que también empieza a mostrar resultados concretos.

Hasta el momento ya se otorgaron 37 certificaciones a personas que lograron completar satisfactoriamente algunos de los niveles de aprendizaje disponibles.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esto refleja el compromiso de quienes comenzaron el trayecto formativo y el impacto que está teniendo la iniciativa.

Tutorías y acompañamiento para no abandonar

Uno de los objetivos principales es sostener la continuidad de cada estudiante. Por eso, el programa incorporó distintas herramientas de acompañamiento como:

  • Tutorías permanentes

  • Seguimiento personalizado

  • Clases virtuales de apoyo

  • Asistencia para resolver dificultades durante el cursado

La intención es reducir la inactividad y mejorar el avance de cada participante.

Una apuesta al trabajo y al futuro de la provincia

Gobierno de Río Negro impulsó este programa pensando en las nuevas demandas productivas y laborales que enfrenta la provincia.

La propuesta comenzó en la región Atlántica, alcanzando localidades como San Antonio Oeste, Sierra Grande y Las Grutas, y luego se expandió a todo el territorio provincial.

No solo inglés general: también formación orientada al trabajo

Además del aprendizaje tradicional del idioma, el programa incorpora contenidos específicos vinculados a sectores clave para el desarrollo provincial. Entre ellos se destacan: Turismo y hospitalidad, servicios de salud, seguridad e inglés orientado al trabajo.

La iniciativa busca que cada vez más rionegrinos sumen herramientas concretas para insertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo.

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