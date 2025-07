Ranking de sueldos en diputados: ¿Cuánto cobran en Río Negro?

La cifra, sin embargo, no refleja las enormes diferencias que existen dentro de una misma provincia, debido a la multiplicidad de ítems y variables que componen el salario de un legislador.

¿Cómo se elaboró el relevamiento?

Para obtener una imagen lo más fiel posible, el equipo de Ruido tomó un caso testigo por provincia basado en el último recibo disponible. Se optó por el salario neto, es decir, con todos los descuentos aplicados, ya que muchos ítems relevantes no figuran en el básico o la dieta, que en algunos distritos es simbólica. El caso más extremo es Chaco, donde la dieta figura como $1.735, pero los “gastos de representación” superan el millón de pesos.

Algunos legisladores accedieron a compartir sus recibos con la condición de mantener el anonimato, mientras que en otros casos la información se obtuvo sin documentación respaldatoria debido a la negativa de los funcionarios a transparentar sus ingresos.

El caso Río Negro: un sistema complejo y poco uniforme

En la provincia de Río Negro, los sueldos legislativos presentan una gran variabilidad según la antigüedad en la administración pública, los títulos académicos, la zona geográfica y otros adicionales establecidos por resoluciones internas. La Legislatura utiliza un sistema de “puntos”, y cada legislador cuenta con una cantidad determinada de ellos. A partir de esos puntos, se calculan distintos adicionales, cuyo valor varía dependiendo de la trayectoria y formación del funcionario.

LM Cipolletti accedió al recibo de sueldo de un legislador rionegrino, correspondiente a mayo de 2025, en el que se detalla la siguiente composición salarial: Básico: $999.882,18; gastos de representación: $979.884,54; adicional por título universitario: $299.964,65; antigüedad en la administración pública: $1.003.081,80; zona desfavorable: $1.313.779,27; adicional por resolución 174/2014: $1.094.779,65 y resolución 1167/97: $45.

El total bruto asciende a $5.690.781,09. Luego de aplicar los descuentos por jubilación, obra social, aportes partidarios y otros conceptos, que suman $873.646,24, el salario neto que percibió este legislador fue de $4.817.134,85.

Entre los legisladores rionegrinos pueden registrarse grandes variaciones en sus salarios.

No obstante, el propio legislador reconoció que la cifra no puede tomarse como representativa. “El mismo legislador puede ganar mucho más o mucho menos dependiendo de su trayectoria”, explicó. “Por ejemplo, alguien que está en su quinto mandato y tiene una maestría puede estar ganando el doble. En cambio, otro que ingresó el año pasado, sin título universitario, no llega a los $3 millones”.

Una legisladora con 30 años de antigüedad en la administración pública y con carrera médica completa, según el testimonio, podría estar cobrando hasta $8 millones en la actualidad. “Es muy difícil sacar un promedio”, advirtió.

Títulos, antigüedad y zona: los plus que distorsionan

Río Negro es una de las 11 provincias que reconocen la antigüedad en el Estado como adicional (no solo como legislador), y una de las siete que premian el nivel académico. También incluye ítems por zona desfavorable y otras compensaciones que en muchas provincias se perciben informalmente, por fuera de la dieta. Esa complejidad convierte al sistema en un esquema difícil de auditar y más difícil aún de comparar entre distritos.

Además, la misma lógica de puntos se aplica a los empleados legislativos, lo que abre otra capa de opacidad. “Yo nombro una docente a punto de jubilarse como asesora y con 50 puntos gana una fortuna. Si le doy los mismos 50 puntos a un joven recién ingresado, sin título, prácticamente no gana nada. Es el mismo presupuesto, pero con resultados muy distintos”, reconoció el legislador.

El problema estructural: falta de estándares y transparencia

Para Juan Krahl, de la organización Directorio Legislativo, “la falta de un estándar nacional que defina cuáles son los componentes de las dietas o el valor del punto” es uno de los principales obstáculos para un control ciudadano real. Cada provincia estructura sus remuneraciones según criterios propios, lo que impide establecer criterios unificados de evaluación.

Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, coincidió en que los legisladores deben recibir una remuneración acorde a sus responsabilidades, pero recordó que “también hay que tener en cuenta el contexto económico del país”. Para el especialista, la solución no está en juzgar los montos en abstracto, sino en promover la transparencia: “Poner las cartas sobre la mesa permite tener esa discusión de manera seria”.

En ese sentido, el informe recuerda que casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales ocultan información clave sobre contrataciones de personal, manejo de fondos y escalas salariales. Río Negro no es la excepción.