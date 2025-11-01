Quién era la joven que murió en el accidente en la ruta 151: "Inmenso dolor"

Desde el colegio al que asistía su hijo y otras entidades lamentan su partida. Dramáticos detalles del siniestro.

El accidente le costó la vida a una joven mujer del Alto Valle.

Todo es dolor para una familia de la zona. Una joven mujer que vivía en Cinco Saltos falleció en el choque múltiple y fatal de la ruta 151. El siniestro ocurrió anteanoche entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio y en las últimas horas se conoció la identidad de la víctima.

Según revelaron allegados a la investigación, en el sangriento siniestro perdió la vida Pamela Estefanía Quintana , de apenas 31 años .

La profunda tristeza se vio reflejada en las redes sociales. “Grupo Picunche acompaña en este dolor tan grande a la familia San Martin, familia Quintana y familia Fernández por la dolorosa perdida de Pamela Quintana ( Q.E.P.D)”, fue uno de los mensajes.

“La comunidad educativa de la Escuela N°291 comunica el fallecimiento de la Sra. Pamela Quintana, madre de nuestro estudiante Bautista. Acompañamos en este inmenso dolor a su familia”, indicaron, por su parte, desde el colegio.

Cómo fue el accidente en la ruta 151

Según se supo, se vieron involucrados un camión, dos autos y una motocicleta. El área de Tránsito de la Policía realizó peritajes para determinar qué provocó la tragedia. Hasta el momento se pudo establecer que la víctima murió por el impacto contra el camión, pero aún se investiga la mecánica completa del siniestro y las posibles responsabilidades de los implicados.

RUTA 151- ACCIDENTE- MUERTE- Una escena en el lugar del trágico accidente. Gentileza Bomberos Voluntarios de Barda del Medio

Fuentes vinculadas a la investigación aclararon que manejaba un Volkswagen Bora que impactó de frente contra el vehículo de gran porte. La principal hipótesis es que la mujer realizó una maniobra evasiva, presumiblemente para no impactar contra la moto.

Qué se sabe de los otros accidentados

Según los investigadores, es posible que la moto no tuviera luces y eso derivó en una brusca maniobra para evadir el impacto. Sin embargo, se precisó que aún no concluyeron los peritajes.

Los otros dos vehículos involucrados en el choque, la moto y un auto, fueron alcanzados en segunda instancia, tras el choque frontal entre el camión y el Volkswagen Bora. El motociclista fue derivado a un centro asistencial con lesiones de distinta consideración.

La mujer conducía por la Ruta 151 en sentido Norte-Sur. Había pasado Barda del Medio y se acercaba a Contralmirante Cordero. Según constataron los paramédicos convocados al accidente, la mujer murió en el acto.