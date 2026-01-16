Por qué sigue prohibido bañarse en Allen y polémica por la medida en el Lago Pellegrini

El director de Defensa Civil de Allen aclara la situación en el balneario municipal. A su vez, los vecinos de Cinco Saltos ponen el grito en el cielo en el debut de antipática disposición.

Mientras en el balneario municipal de Allen continúa la prohibición para bañarse , crecen las quejas de los vecinos de Cinco Saltos por la flamante implementación del cobro de estacionamiento en el popular balneario del Lago Pellegrini . El Concejo Deliberante de Cinco Saltos aprobó el proyecto de ley para comenzar a cobrar el ingreso a la península Ruca Có , que inició con la recaudación este viernes 16 de enero .

Respecto a la imposibilidad de ingresar al Río Negro desde la costa de Allen , Omar Martín , director de Defensa Civil de la vecina ciudad, explicó a LM Cipolletti que la medida obedece a que “ no tenemos caudal de agua suficiente en esa parte y, por ende, los sedimentos lógicamente no transitan y quedan estancados. Por eso al DPA (Departamento Provincial de Aguas de Río Negro) le dan los valores altos”.

No obstante, el funcionario pidió “paciencia” a la población y aclaró que “esto es semana a semana” . Puntualizó que fue él mismo quien sugirió que “se tomé el análisis del control de agua allí, donde termina el espigón de cemento y tenés la playita , porque es dónde se mete la gente . De nada nos sirve que se efectúe en otro lugar. Sabemos que el que DPA tomó para Provincia lo efectuó donde está la bomba potabilizadora, que en teoría tiene más correntada , es más profunda y ahí arroja otros niveles, otros valores. Pero no podemos engañarnos y debemos ser responsables ”, se sinceró.

En medio de las especulaciones que vinculan la prohibición con falta de recursos para contratar guardavidas y ante la rareza de ser la única playa de la zona inhabilitada, Martín expuso una sólida argumentación.

“Fernández Oro, por lo que tengo entendido, no habilitó oficialmente el balneario y Cipolletti tiene más caudal de agua que nosotros. Después dónde se hicieron las mediciones en otras ciudades es algo que no me compete”, finalizó.

Quejas en Cinco Saltos por el estacionamiento en el Lago Pellegrini

También hay controversia en otro tradicional encanto natural de la zona muy frecuentado en esta época estival como el Lago Pellegrini, donde este viernes se inició el cobro para quienes asisten a la Península Ruca-Có y utilizan el estacionamiento del lugar. El importe asciende a 3000 pesos y se puede abonar con efectivo, transferencia y QR.

RÍO ALLEN El balneario de Allen no está habilitado por la presencia de sedimentos.

La recaudación se llevará adelante los viernes, sábados y domingos desde las 8 hasta las 21, en los sectores habilitados y señalizados en inmediaciones del Lago Pellegrini. El objetivo, se informó, “es garantizar la limpieza y el mantenimiento de la costa del lago Pellegrini”.

Pues bien, la disposición no les gustó demasiado a quienes suelen ir a bañarse allí y esto se vio reflejado en las últimas horas en las redes sociales.

Lago Pellegrini playa .JPG La implementación de cobro de ingreso al balneario del Lago Pellegrini provocó críticas entre los vecinos.

“¿Cobran para garantizar el mantenimiento y limpieza de la costa? ¿Otro verso no había? Si a algún contribuyente que pagó el estacionamiento, le revientan la ventanilla y le roban sus pertenencias, ya saben cómo actuar…”, avisó Hugo en tono crítico y desafiante.

“Jaja que rápido sacaron esa ordenanza. Claro, es para recaudar… Los vecinos de la calle Aconcagua más de un año que esperamos que la hagan una sola mano. Cuando hay plata se puede”, cuestionó Aldo, pasando factura por supuestas faltas de respuestas a las necesidades de su barrio.

lago Pellegrini El cobro se realizará de lunes a viernes desde las 8.00 hasta las 21.00 horas.

Y Aylén consideró que en caso de cobrarles a los visitantes debería ser para utilizar los sanitarios y brindarles mejor recompensa a las mujeres que trabajan allí: “Me parecía mas justo que le tiren unos mangos a las chicas de la limpieza de los baños públicos, que están todo el día limpiándolos con altos calores y los dejan de lujo. Tienen un tarrito para la colaboración por limpieza y nadie le deja un mango”.

Las publicaciones en redes sociales reflejaron las repercusiones por la implementación del cobro de ingreso al balneario del Lago Pellegrini. Si bien algunas personas lo consideraron una medida meramente recaudatoria, otros vecinos lo analizaron como una oportunidad para otorgarles mejores salarios a los trabajadores que garantizan el mantenimiento de los baños, parrillas y de la costa de la Península Ruca- Có.