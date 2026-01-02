Nicki Nicole eligió una ciudad de Río Negro para celebrar Año Nuevo

La cantante rosarina publicó imágenes en sus redes sociales disfrutando de la orilla del Lago. Destacó al sur del país como “el mejor lugar del mundo”.

Nicki Nicole eligió el sur de Río Negro para celebrar el año nuevo y comenzar sus vacaciones.

Nicki Nicole eligió Bariloche para recibir el Año Nuevo y comenzar a disfrutar sus vacaciones. La ciudad cordillerana de Río Negro fue elogiada nuevamente por su belleza natural, escena cultural y movimiento turístico. La artista compartió imágenes desde la costa del Lago Nahuel Huapi y definió al sur argentino como “el mejor lugar del mundo”.

La cantante rosarina mostró distintos momentos de descanso a través de sus redes sociales, donde se la observa relajada y en contacto con la naturaleza, disfrutando de una jornada de playa a orillas del Lago Nahuel Huapi en la zona oeste de la ciudad.

En el carrusel de siete fotografías, la referente del trap y pop urbano recorrió distintos sectores del lago Nahuel Huapi , entre ellos una playa ubicada en el kilómetro 49 de la avenida Bustillo en Bariloche . De acuerdo a medios locales, la cantante estaría hospedada en un hotel del kilómetro 5 de la Avenida Bustillo. Se trata de una de las áreas más elegidas por los turistas por su bosque patagónico, la cercanía con la costa del lago y demás circuitos turísticos.

Nicole, una fanática del sur argentino

No es la primera vez que Nicole elige a Bariloche como destino. En 2023, la cantante formó parte de la Fiesta Nacional de la Nieve, donde fue una de las figuras centrales del evento y realizó una presentación ante una multitud en la base del cerro Catedral, en uno de los show más convocantes de esa edición.

1000602095 La artista rosarina disfrutó la playa del Lago Nahuel Huapi.

Esta vez, Nicole combinó compromisos laborales con momentos de descanso con amigas. La artista publicó fotografías en historias que delatan una producción musical para Sony Music España. Las imágenes demuestran el detrás de escena de la filmación, con cientos de velas que iluminaban el escenario y la presencia de la cantante con un vestuario totalmente blanco.

La filmación de un videoclip en Bariloche

La artista destacó el frío que sintió en el desarrollo del video clip y jugó con la escenografía al publicar “like si me encuentran en la foto” para identificar a la artista entre las múltiples velas que iluminaban el espacio medieval donde tuvo lugar la filmación.

Screenshot_20260102-171943 La artista en la filmación del video clip.

Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Santa Fe. Se consolidó como una de las voces más influyentes de la música urbana en habla hispana, con una fuerte presencia en las plataformas digitales y escenarios internacionales.

La trayectoria de Nicki Nicole y su reciente desembarco como actriz

Su salto a la popularidad fue en 2019 con el lanzamiento de “Wapo Traketero” y su carrera continuó en ascenso con temas como “Colocao”, “Mamichula” y su reconocida sesión junto a Bizarrap, que ampliaron su alcance regional y global.

1000602097 Nicki Nicole disfrutando de sus vacaciones con sus amigas.

A lo largo de su trayectoria, la artista colaboró con referentes como Trueno, Duki, Nathy Peluso, Milo J y Peso Pluma. Mantiene una agenda activa de lanzamientos y presentaciones hasta la actualidad, mientras combina su proyección internacional con escapadas al sur del país.

Además, la artista rosarina incursionó en otros ámbitos con su actuación en la tercera temporada de la serie de Netflix, Envidiosa. Donde se desempeñó como una joven secretaria llamada Martina que representa a las nuevas generaciones y su relación con el trabajo.