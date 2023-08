"Milei es una persona peligrosa, hay que ver si cambia"

Di Giacomo aseguró que Milei no podrá cumplir sus promesas de campaña.

Las elecciones Primarias terminaron con un resultado adverso para el oficialismo provincial, que quedó cuarto y lejos del porcentaje de las tres propuestas nacionales que pelean por la elección presidencial. Luis Di Giacomo , candidato a diputado por Juntos Somos Río Negro, aseguró que el partido provincial debe profundizar en su mensaje de defensa de los intereses provinciales. El diputado fue muy crítico de Javier Milei y evaluó que su triunfo respondió a la capacidad de transformar en votos el enojo de la población, más que a su programa de gobierno: "La gente no tiene un mensaje libertario", aseguró.

El actual diputado nacional, quien buscará renovar su banca, recordó que Milei fue "inflado" por el oficialismo nacional y por JxC porque "creían que le restaba votos al otro" y que luego se vio "la desesperación de los dos frentes grandes cuando veía que en realidad le podía sacar votos a los dos".

El dirigente roquense reconoció la clara victoria de Milei, pero puso en duda que se trate de un apoyo directo a sus propuestas de gobierno. "La gente no tiene un mensaje libertario, no votó por una unidad de intereses ni votó por una unidad ideológica, votó por un cansancio al resto, votó por un rechazo a quienes en los últimos 20 años, por lo pronto, ni de Cambiemos ni del Peronismo le han dado soluciones a los argentinos", evaluó.

Sobre Milei, opinó: "Uno de sus antiguos amigos, que era (Carlos) Maslatón, donde dice que si Milei hace lo que dice que va a hacer, no dura tres meses, que probablemente lo que va a hacer es cambiar todo lo que dijo que iba a hacer, que no me extrañaría. Sus propuestas son grandes frases y los mismos economistas liberales son los que dicen que son inviables".

El diputado se diferenció de referentes del kirnerismo que anticiparon protestas y represión en un eventual gobierno de Milei. Sin embargo, expresó: "Yo sigo pensando que es una persona peligrosa. Ahora, si esta persona, digamos, empieza a reevaluar sus discursos y cambia, bueno, uno le tiene que dar la oportunidad a todos los individuos de que puedan hacer algo distinto. Me parece difícil, me parece raro".

Para Di Giacomo, la clave de Milei como fenómeno político es su discurso llano, con propuestas concretas más allá de que en muchos casos irrealizables, pues no pueden ser tomadas desde el Poder Ejecutivo. "Hasta ahora, Milei es un título, un copete, un click, pero lo ha logrado con éxito en un contexto donde la gente está cansada porque se da cuenta que son palabras que terminan no siendo cumplidas. Entonces si aparece alguien con algo muy nuevo y me promete algo que puede ser milagroso, lo acepto porque en una de esas este esto es como el paciente terminal que acepta que el agua bendita de tal lugar le puede servir para curarse. Creo que la sociedad argentina está llegando a una situación extrema de cansancio, de hartazgo".