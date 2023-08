Milei tras las PASO: "Ese mapa tan violeta dice que la libertad avanza"

El periodista Esteban Trebucq le preguntó que sintió cuando le dijeron que había sido el precandidato más votado, a lo que Milei confesó: “Yo soy muy agradecido del trabajo que hace mi hermana, sin mi hermana esto no existe, este proyecto no tendría sentido, no me interesaría”.

Además comentó que luego de conocer los resultados se reunió con su equipo para hacer una evaluación y revisión crítica, lo mismo que hizo tras el cierre de campaña en el Movistar Arena.

milei elecciones paso discurso

En otro momento de la entrevista el actual diputado nacional habló de Mauricio Macri. Contó que luego del triunfo recibió un llamado y un mensaje para felicitarlo, “tengo buen diálogo con él”, dijo y lo definió como: “Alguien que decide involucrarse en la política, con las ideas correctas, pero que desafortunadamente se rodeó de los que son parte del problema”.

“Él tiene mucho para dar todavía para la Argentina, creo que sería un gran representante de la Argentina en el exterior”, expresó sobre el exmandatario.

Luego, se le consultó por el aumento del dólar y Milei explicó que para él "es pura y exclusiva responsabilidad de quien maneja el Banco Central, del Estado”.

Finalmente, describió algunos de los proyectos que tiene pensados, en caso que obtenga un nuevo triunfo el próximo 22 de octubre. En primer lugar, indicó que va a haber una reformulación de la ley de ministerios, que es parte de la reforma de estado que piensa llevar adelante. También habló de la jubilación, un tema en el que también tomará intervención, “hoy el sistema jubilatorio argentino está quebrado”, cerró.