Los caballos con rulos de la gran meseta rionegrina llegaron a la National Geographic

Tiempo después el naturalista español Félix de Azara también describió estos caballos en su libro Cuadrúpedos del Paraguay, publicado en 1801.

Caballos con rulos 7.jpg.jpeg

Incluso Darwin, agrega la publicación, tomó nota de los caballos en su obra de 1868 The Variation of Animals and Plants Under Domestication , citándolos como ejemplo de selección natural.

El famoso naturalista especuló que una mutación aleatoria permitió a estos caballos adaptarse a su nuevo entorno sudamericano. Sin embargo, cuando viajó a Sudamérica, Darwin nunca observó caballos de pelaje rizado en libertad, lo que le llevó a preguntarse si habían desaparecido.

De todos modos sus presunciones acerca de la aparición de su particular pelaje y la influencia del entorno climático coincide con lo que arrojan estudios más recientes acerca de una posible mutación genética.

Animales sobrevivientes

En la zona de la meseta de Somuncurá, donde se encuentra Maquinchao, la presencia de los caballos enrulados era conocida por sus habitantes, que cuentan que antiguamente había muchos dispersos por los campos, done vivían en estado salvajes, también conocidos como cimarrones.

Los llamaban “Crespos de la Meseta”. Los relatos refieren que las tropillas por las sequías, la falta de pasturas y la hostilidad propia del entorno, fueron decreciendo en número de integrantes, y hasta se presumió que habían desaparecido.

Sin embargo hace cerca de 20 años el veterinario y productor rural Gerardo Rodríguez, oriundo de la región, se topó con un ejemplares mientras realizaba un trabajo de georreferenciación de animales montado en una moto.

Caballos con rulos en la Rural .jpeg

“Ahí vi el primer caballo con el pelaje ondulado que me llamó la atención. Pensé que estaba sudado o enfermo. Pregunté en un puesto y me contaron que antes había muchos en la zona”, recordó Rodríguez en una entrevista realizada por este diario, que destapó el interés público y fue reproducida por medios de distintos puntos del país.

Precisamente la National Geographic recalcó esa parte de la historia y el rol cumplido por el matrimonio, que posibilitó que se recuperara la especie, porque alentado por su esposa, Andrea Sede, adquirieron otros individuos similares e iniciaron el proyecto para criarlos.

Hoy cuenta con una tropilla con unos 40 caballos, pero además lograron hacerlos trascender y que científicos de distintas partes del país y el mundo posaran su atención en ellos.

Incluso en julio del año pasado dos animales, Jarilla y Zampa, se exhibieron en la Feria Rural de Palermo, y fueron una de las grandes sensaciones del acontecimiento.

La nota de la National Geographic: https://www.nationalgeographic.es/animales/2025/03/cabllo-pelo-rizado-sudamerica-darwin-han-reaparecido