Llega la Semana de la Aventura a El Bolsón: caminatas, excursiones, talleres y expo de autos clásicos

La propuesta combinará deportes en la naturaleza como el rafting y parapente, junto a caminatas y excursiones a diferentes espacios naturales.

La semana de Aventura será desde el sábado 22 hasta el domingo 30 de noviembre.

El Bolsón y la Comarca Andina vivirán desde este viernes su primera Semana de la Aventura , un evento totalmente gratuito que reunirá actividades deportivas, recreativas y culturales para todas las edades durante nueve días consecutivos . La propuesta iniciará el sábado 22 y se extenderá hasta el domingo 30 para convertirse en uno de los principales atractivos del fin de semana extra largo .

La iniciativa será organizada por los prestadores de turismo activo, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte del Municipio de El Bolsón . Todas las actividades estarán abiertas al público sin costo y requerirán inscripción previa únicamente en aquellas prácticas que demanden cupos limitados.

El lanzamiento oficial tendrá lugar el sábado en el Polideportivo Municipal, donde se presentará una muestra conjunta de la Comarca Andina. La propuesta iniciará el sábado 22 con el Encuentro Cordillerano de Autos Clásicos con stands de aventura, gastronomía regional y cervecerías artesanales, configurando una jornada ideal para disfrutar en familia.

La agenda continuará el domingo 23 con escalada y rappel en cerro Amigo, una de las zonas tradicionales de entrenamiento para deportistas de montaña. Será una oportunidad para que visitantes y residentes experimenten actividades en la naturaleza montañosa bajo la supervisión de guías especializados.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 20.34.42 (1) La semana de la aventura será desde el sábado 22 hasta el domingo 30 de noviembre.

Una semana de deportes extremos en la naturaleza de El Bolsón

El lunes 24 llegará uno de los momentos más esperados: el Patagonia Canopy Tour ofrecerá acceso gratuito al Circuito Corto entre las 14 y las 18, con inscripción previa. La propuesta permitirá sobrevolar el paisaje boscoso en una experiencia segura y adaptada para el público general.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 20.34.42 Los deportes al aire libre son los elegidos por los visitantes de la Comarca Andina.

Los días martes 25 y miércoles 26 quedarán libres para que cada visitante trace su propia aventura en la Comarca Andina, desde circuitos gastronómicos hasta caminatas particulares. A partir del jueves 27, la agenda retomará su ritmo con la Visita al Bosque Tallado, que incluirá entrada libre, desayuno o merienda de montaña y recaudación voluntaria a la gorra.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 20.34.41 (1) El fin de semana de cierre, el sábado 29 y domingo 30, quedará reservado para vuelos en parapente en los turnos de las 10, 11 y 19.

El viernes 28 será el turno del rafting, con bajadas cortas sin costo entre las 14 y las 18 horas. Los organizadores remarcarán que, debido al nivel del río, la actividad se realizará únicamente con inscripción previa y con cada grupo acompañado por guías habilitados.

Agenda de charlas y conversatorios

El fin de semana de cierre, sábado 29 y domingo 30, quedará reservado para vuelos en parapente en los turnos de las 10, 11 y 19. Las salidas estarán sujetas a las condiciones climáticas y permitirán sobrevolar uno de los paisajes más imponentes de la región cordillerana.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 20.34.43 El viernes 21 habilitará oficialmente el ingreso a los refugios del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE).

En paralelo, habrá una agenda de charlas y encuentros temáticos en la Casa del Bicentenario y la Galería Los Pioneros, con exposiciones sobre fotografía de aventura, esquí adaptado, turismo regenerativo, historia de ascensos y expediciones de montaña. Cada encuentro será abierto al público y buscará acercar conocimiento técnico y experiencias de montaña a vecinos y turistas.

Apertura de los refugios

Además, la Provincia de Río Negro confirmó que el viernes 21 habilitará oficialmente el ingreso a los refugios del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE). El corredor montañoso, uno de los más emblemáticos del país, volverá a recibir visitantes tras las tareas de ordenamiento acordadas luego del incendio registrado en febrero.