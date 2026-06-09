Lentes gratis en Río Negro: el programa que ya tiene fecha para Cipolletti

El programa Enfocar RN avanza en Bariloche con controles oftalmológicos y entrega gratuita de lentes, superando los 6.000 inscriptos. ¿Cuándo llega al Alto Valle?

El programa de salud visual, Enfocar RN se encuentra en Bariloche y ya anticipa su agenda para los próximos meses.

El programa provincial Enfocar RN sigue avanzando con alto impacto en Río Negro y ya empieza a delinear su próxima etapa, una de las más esperadas por miles de vecinos del Alto Valle . Tras su inicio por Bariloche , donde superó los 1.200 lentes entregados, el operativo continuará recorriendo la provincia.

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano mantiene un ritmo sostenido en San Carlos de Bariloche, donde más de 6.000 personas ya se inscribieron para acceder a controles oftalmológicos gratuitos y, en caso de ser necesario, recibir anteojos sin costo.

Durante los primeros días, el programa recorrió escuelas y espacios comunitarios como la Escuela 310, el Centro Cultural Ruka Che y la Escuela 187, con una respuesta masiva de la comunidad. Solo en cuatro jornadas se entregaron 1.200 lentes, consolidando el alcance de una política pública que busca eliminar barreras históricas de acceso a la salud visual .

enfocar rio negro bariloche En Bariloche, más de 1.200 vecinos ya accedieron a nuevos anteojos gratuitos y recetados.

La actividad continúa esta semana en las escuelas 187 y 374, mientras que el cronograma se extenderá durante todo junio con presencia en 24 barrios de la ciudad.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, remarcó el carácter inédito del programa: “Es una decisión política del Gobernador, no hay antecedentes de una política de salud visual de estas características, con llegada a toda la provincia”.

Julio: el recorrido por la Región Sur

Mientras crece la expectativa en otros puntos de Río Negro, el Gobierno provincial ya definió el esquema de continuidad del operativo. “Durante julio, las unidades móviles de Enfocar RN se trasladarán a localidades de la Región Sur y Andina, incluyendo El Bolsón, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Comallo, Dina Huapi y distintas comisiones de fomento”, confirmaron a LM Cipolletti desde el organismo provincial.

En estos destinos, el programa replicará el mismo modelo que en Bariloche: atención con turnos previos, controles realizados por profesionales especializados y entrega gratuita de lentes en el lugar.

Este despliegue territorial permite llegar a comunidades donde el acceso a servicios oftalmológicos suele ser limitado, ya sea por distancia, costos o falta de infraestructura.

controles oftalmológicos El programa Enfocar RN se despliega en todo el territorio con especialistas oftalmológicos.

Agosto: el turno del Alto Valle

La gran expectativa está puesta en agosto, cuando finalmente Enfocar RN llegará al Alto Valle, una de las regiones más pobladas de la provincia. Según confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano, el cronograma incluirá ciudades como General Roca, Cipolletti y Villa Regina, entre otras.

Se espera que en estas localidades la demanda sea incluso mayor a la registrada en Bariloche, teniendo en cuenta la densidad poblacional y la cantidad de familias que necesitan acceder a controles visuales.

El esquema será el mismo: unidades móviles equipadas como consultorios, con tecnología específica para diagnósticos, y un equipo interdisciplinario que realizará el primer tamizaje visual y la posterior entrega de lentes.

control oftalmologico En agosto, el programa provincial llegará al Alto Valle.

A través de este programa, se busca no solo detectar problemas de visión, sino también mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en niños, adultos mayores y sectores vulnerables.

En un contexto económico complejo a nivel nacional, incluso con la actual situación que atraviesa el sector oftalmológico y la atención con PAMI, la iniciativa se posiciona como una herramienta clave para sostener políticas inclusivas, acercando servicios esenciales a cada rincón de la provincia.