Recuperar la vista sin pagar: avanzan las cirugías gratuitas y van por "cataratas cero" en Río Negro

Con tecnología de última generación, hospitales de Cipolletti y Roca ya realizaron 30 cirugías gratis y buscan eliminar la lista de espera.

La salud pública en Río Negro dio un paso clave en el acceso a la visión: los hospitales de Cipolletti y General Roca fortalecieron sus servicios de oftalmología con tecnología de última generación .

En las últimas semanas, el equipo médico concretó 30 cirugías de catarata de manera exitosa, permitiendo que pacientes recuperen la vista sin costo y con altos estándares de calidad.

El objetivo es tan ambicioso como concreto: eliminar por completo la lista de espera para este tipo de intervenciones.

Desde el equipo de oftalmología destacaron que el nuevo equipamiento permite acelerar los tiempos y mejorar los resultados. “Nuestra meta es que ningún rionegrino tenga que esperar por una cirugía que le cambia radicalmente la calidad de vida”, señalaron.

La iniciativa no solo apunta a Cipolletti y Roca, sino que busca extenderse a otras ciudades de la provincia.

Más tecnología, menos espera

La incorporación de equipamiento moderno fue clave para aumentar la cantidad de intervenciones y reducir demoras.

Este avance marca un antes y un después en el sistema público, donde históricamente las cirugías de cataratas suelen tener largas listas de espera.

Alerta por ópticas itinerantes

En paralelo, desde Salud Pública encendieron una advertencia: crece la oferta de anteojos en “ópticas itinerantes” o a través de personas sin habilitación.

Las autoridades remarcaron que la prescripción de lentes es un acto médico que debe realizarse con controles profesionales, para evitar riesgos en la salud visual.

El llamado es especialmente importante para quienes buscan opciones económicas, ya que suelen ser el principal blanco de estas prácticas irregulares.