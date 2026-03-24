El clima en Cipolletti

icon
14° Temp
33% Hum
Provincia
LMCipolletti propuesta

La innovadora propuesta para las infancias que invita a reflexionar sobre la memoria de una forma distinta

Una jornada combinó juegos, arte y un escape room temático para abordar la memoria desde una experiencia participativa y emotiva.

Las actividades se desarrollaron este lunes y estaban destinadas especialmente para infancias y juventudes. Foto: Gentileza.

Las actividades se desarrollaron este lunes y estaban destinadas especialmente para infancias y juventudes. Foto: Gentileza.

En el marco de las actividades por el Día de la Memoria, se llevó adelante una propuesta que buscó romper con lo tradicional y acercar la reflexión desde un enfoque innovador, especialmente pensado para infancias y juventudes.

La iniciativa logró reunir a vecinos en un espacio donde el aprendizaje y la participación fueron protagonistas.

Te puede interesar...

Dónde se realizó la actividad

La jornada tuvo lugar el lunes 23 de marzo en el Centro Cultural Sánchez Carrillo, en la ciudad de Catriel.

Allí se desarrollaron distintas actividades abiertas a toda la comunidad, en un ambiente cuidado y participativo.

Juegos, arte y un escape room para reflexionar

Uno de los puntos más destacados fue el escape room temático titulado “Reconstruir una historia fragmentada”, que invitó a los participantes a involucrarse de manera dinámica con la historia reciente.

Además, hubo proyección de videos, canciones, cuentos y propuestas creativas que promovieron el diálogo y la construcción colectiva de sentido.

A través del juego y el arte, la jornada logró transformar un tema profundo en una experiencia accesible y movilizadora.

Un compromiso que se renueva

Desde la organización destacaron la participación de quienes se acercaron a compartir el encuentro, reafirmando la importancia de seguir generando estos espacios.

La propuesta dejó un mensaje claro: la memoria se construye colectivamente, desde el respeto, la reflexión y la participación.

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta