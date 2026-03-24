La innovadora propuesta para las infancias que invita a reflexionar sobre la memoria de una forma distinta
Una jornada combinó juegos, arte y un escape room temático para abordar la memoria desde una experiencia participativa y emotiva.
En el marco de las actividades por el Día de la Memoria, se llevó adelante una propuesta que buscó romper con lo tradicional y acercar la reflexión desde un enfoque innovador, especialmente pensado para infancias y juventudes.
La iniciativa logró reunir a vecinos en un espacio donde el aprendizaje y la participación fueron protagonistas.
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Dónde se realizó la actividad
La jornada tuvo lugar el lunes 23 de marzo en el Centro Cultural Sánchez Carrillo, en la ciudad de Catriel.
Allí se desarrollaron distintas actividades abiertas a toda la comunidad, en un ambiente cuidado y participativo.
Juegos, arte y un escape room para reflexionar
Uno de los puntos más destacados fue el escape room temático titulado “Reconstruir una historia fragmentada”, que invitó a los participantes a involucrarse de manera dinámica con la historia reciente.
Además, hubo proyección de videos, canciones, cuentos y propuestas creativas que promovieron el diálogo y la construcción colectiva de sentido.
A través del juego y el arte, la jornada logró transformar un tema profundo en una experiencia accesible y movilizadora.
Un compromiso que se renueva
Desde la organización destacaron la participación de quienes se acercaron a compartir el encuentro, reafirmando la importancia de seguir generando estos espacios.
La propuesta dejó un mensaje claro: la memoria se construye colectivamente, desde el respeto, la reflexión y la participación.
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