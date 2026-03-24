La innovadora propuesta para las infancias que invita a reflexionar sobre la memoria de una forma distinta

Una jornada combinó juegos, arte y un escape room temático para abordar la memoria desde una experiencia participativa y emotiva.

Las actividades se desarrollaron este lunes y estaban destinadas especialmente para infancias y juventudes. Foto: Gentileza.

En el marco de las actividades por el Día de la Memoria , se llevó adelante una propuesta que buscó romper con lo tradicional y acercar la reflexión desde un enfoque innovador, especialmente pensado para infancias y juventudes .

La iniciativa logró reunir a vecinos en un espacio donde el aprendizaje y la participación fueron protagonistas.

La jornada tuvo lugar el lunes 23 de marzo en el Centro Cultural Sánchez Carrillo , en la ciudad de Catriel .

Allí se desarrollaron distintas actividades abiertas a toda la comunidad, en un ambiente cuidado y participativo.

Juegos, arte y un escape room para reflexionar

Uno de los puntos más destacados fue el escape room temático titulado “Reconstruir una historia fragmentada”, que invitó a los participantes a involucrarse de manera dinámica con la historia reciente.

Además, hubo proyección de videos, canciones, cuentos y propuestas creativas que promovieron el diálogo y la construcción colectiva de sentido.

A través del juego y el arte, la jornada logró transformar un tema profundo en una experiencia accesible y movilizadora.

Un compromiso que se renueva

Desde la organización destacaron la participación de quienes se acercaron a compartir el encuentro, reafirmando la importancia de seguir generando estos espacios.

La propuesta dejó un mensaje claro: la memoria se construye colectivamente, desde el respeto, la reflexión y la participación.