Juegos de la Araucanía: Río Negro conquistó 15 medallas de oro y se subió al podio de la competencia

La delegación rionegrina brilló en Chile con 38 medallas y un tercer puesto en la clasificación general. El fútbol femenino y la natación masculina fueron protagonistas.

Destacada participación de los deportistas rionegrinos en los Juegos de la Araucanía 2026.

La delegación de Río Negro cerró una destacada participación en la 33° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía , disputados en Chile , donde consiguió 38 medallas y finalizó en el tercer puesto de la clasificación general.

Con 15 medallas de oro, 10 de plata y 13 de bronce , los representantes rionegrinos acumularon 186 puntos y se posicionaron como la provincia argentina más ganadora de la competencia, con actuaciones sobresalientes en distintas disciplinas.

El certamen se desarrolló durante una semana en la región de Los Ríos, con la participación de más de 2.500 deportistas de Argentina y Chile. La provincia estuvo representada por una delegación de 200 integrantes.

Los jóvenes compitieron en las ocho disciplinas del programa deportivo, incluido el tenis de mesa, que debutó en esta edición. El fútbol femenino y la natación masculina fueron protagonistas de las principales conquistas rionegrinas.

El fútbol femenino se consagró campeón en una final emocionante

Uno de los momentos más destacados llegó con la consagración del seleccionado femenino de fútbol de Río Negro, que derrotó a La Pampa en una definición por penales y consiguió quedarse con el título.

El encuentro terminó igualado 1 a 1 después de que Pía Tahis Espinoza marcara el empate sobre el cierre del partido. En la definición desde los doce pasos, las rionegrinas se impusieron por 5 a 4.

Además, Alina Delgado terminó como máxima goleadora del torneo, con seis anotaciones, y fue elegida como la jugadora más valiosa (MVP), coronando una actuación individual que acompañó el rendimiento colectivo del seleccionado.

Por su parte, el fútbol masculino también consiguió subir al podio. El combinado provincial derrotó a Neuquén por 1 a 0, gracias a un gol de tiro libre de Jonás Guananja, y obtuvo la medalla de bronce.

Natación: ocho medallas doradas para Federico Bottos

La natación rionegrina fue otra de las grandes protagonistas del certamen. El equipo masculino se consagró campeón de la clasificación general, mientras que el seleccionado femenino consiguió finalizar en el tercer puesto de la competencia.

Entre las actuaciones individuales sobresalió Federico Bottos, quien conquistó ocho medallas de oro en pruebas individuales durante las primeras tres jornadas, convirtiéndose en una de las principales figuras de la delegación provincial.

Los equipos de postas masculinos y femeninos también consiguieron medallas en diferentes pruebas. Estos resultados fueron fundamentales para consolidar el desempeño de Río Negro en una disciplina que aportó numerosas alegrías durante la competencia.

Atletismo, ciclismo y judo: más medallas para Río Negro

En atletismo, Violeta Vicens conquistó la medalla de oro en salto triple, mientras que Damián Suárez consiguió dos preseas plateadas en las pruebas de 100 y 200 metros, respectivamente.

También alcanzaron el podio Aarón Figueroa, segundo en lanzamiento de bala; Antonella Rodríguez, tercera en los 200 metros; y Valentín Doñate, quien obtuvo el bronce en los 110 metros con vallas.

En ciclismo, Santino Pavez se consagró campeón de la prueba de circuito callejero. En la clasificación general por equipos, tanto el combinado masculino como el femenino finalizaron en la séptima posición.

El judo también aportó resultados destacados. Sofía Rodríguez obtuvo una medalla dorada, mientras que Mila Celescinco y Milagros Bologniessi conquistaron preseas plateadas. Ian Figueroa y Julián Vilca también consiguieron subir al podio.

En la competencia colectiva de esta disciplina, el seleccionado femenino terminó tercero en la clasificación general. Por su parte, el equipo masculino consiguió una medalla de bronce en la competencia por equipos.

Cómo terminaron los equipos de básquet, vóley y tenis de mesa

En los deportes colectivos, los seleccionados de básquet masculino y femenino finalizaron en el cuarto puesto. La misma posición consiguió el combinado femenino de vóley, mientras que los varones terminaron séptimos.

En tenis de mesa, disciplina incorporada por primera vez al programa de los Juegos Binacionales de la Araucanía, Río Negro obtuvo el quinto puesto masculino por equipos y la novena posición femenina.

El trabajo detrás de los resultados deportivos

La delegación estuvo acompañada por el secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti; el secretario de Deporte, Simón Miravete; y el subsecretario de Competencias y Recreación, Aníbal Francischelli.

Durante la competencia, Astutti destacó la tarea de las instituciones involucradas: “Estos Juegos no podrían ser posibles sin el trabajo de las federaciones, los deportistas, las instituciones y, por supuesto, toda la Secretaría de Deporte y el Gobierno de la provincia”.

La preparación incluyó evaluativos, concentraciones y una organización logística destinada a garantizar traslados, alojamiento, alimentación y asistencia. Estas tareas permitieron que los jóvenes pudieran concentrarse en sus respectivas competencias deportivas.

Río Negro alcanzó 29 podios en la historia de los Juegos de la Araucanía

Con esta nueva actuación, Río Negro alcanzó 29 podios históricos en los Juegos Binacionales de la Araucanía, distribuidos en 16 títulos, nueve subcampeonatos y cuatro terceros puestos en la clasificación general.

La competencia también constituye un espacio de integración entre Argentina y Chile, donde jóvenes deportistas comparten experiencias y fortalecen vínculos a través de una propuesta que combina rendimiento deportivo, convivencia y cooperación regional.

El tercer puesto conseguido en Chile permitió que Río Negro reafirmara su protagonismo deportivo en la Patagonia, con una nueva generación de atletas que sostuvo la trayectoria provincial en una de las competencias juveniles más importantes de la región.