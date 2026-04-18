IPROSS acelera el cronograma de pago para completar los reintegros

La obra social provincial implementa un esquema de pagos para saldar las prestaciones de enero, febrero y marzo. Con una inversión de $231 millones para cubrir 1.663 prestaciones.

IPROSS regularizó el pago de las prestaciones correspondientes a enero, febrero y marzo.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud ( IPROSS ) puso en marcha un cronograma de pagos para saldar los reintegros correspondientes a los últimos tres meses en la provincia de Río Negro . Con una inversión de $231 millones se llevó adelante el pago de 2.663 prestaciones de enero, febrero y marzo , alcanzando a miles de afiliados.

El esquema ya tuvo dos desembolsos concretados en abril. El primero se realizó el día 9, con un monto de 64.368.497 pesos destinado a cubrir 694 prestaciones de enero . La segunda transferencia se efectuó el 16, por 68.451.294 pesos, correspondiente a 887 prestaciones del mes de febrero .

Según informó el Gobierno de Río Negro, resta un último pago previsto para la próxima semana por 98.772.898,71 pesos, correspondiente a 1.082 prestaciones de marzo . De esta forma, se avanzará en la regularización total del atraso acumulado en el primer trimestre del año.

Desde la obra social provincial indicaron que este proceso forma parte de una estrategia de ordenamiento impulsada a nivel gubernamental, orientada a mejorar la respuesta del sistema sanitario y garantizar el acceso de los afiliados a sus prestaciones.

cipo-p03-ipross.jpg Todavía resta un último pago previsto para la próxima semana por 98.772.898,71 pesos.

En total, este cronograma contempla el pago de 2.663 prestaciones por un monto total de $231.592.690 correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

El sistema vigente establece que a partir de ahora, los reintegros presentados y que correspondan autorizar según la auditoría, ingresarán en un esquema ágil de resolución. Los afiliados cuentan con un plazo de 90 días desde la fecha de la prestación para realizar la presentación de solicitudes en las delegaciones del IPROSS.

A partir de esta regularización, se espera que los tiempos de respuesta se reduzcan y se sostenga un flujo más dinámico en las liquidaciones.

cipo-p04-f02-ipross-rio-negro.jpg Actualmente se evalúan posibles actualizaciones en los montos de cobertura de los medicamentos.

Los distintos tipos de cobertura

Actualmente, el esquema establece dos líneas de cobertura. Por un lado, las prestaciones vinculadas a discapacidad, que se encuentran al día y se abonan a mes vencido, con una inversión mensual cercana a los 900 millones de pesos.

Por otro, los reintegros generales, que incluyen prácticas como rehabilitaciones, terapias, traslados, alojamientos, prótesis, medicamentos esenciales y determinadas prácticas autorizadas.

El organismo informó que aquellos afiliados que, por diversas situaciones, no hayan percibido el reintegro correspondiente podrán acercarse a la delegación donde realizaron la presentación para revisar cada caso y brindar una solución.

Además, se evalúan posibles actualizaciones en los montos de cobertura, en función del incremento de costos, con el objetivo de sostener el acceso a la salud y evitar un mayor impacto económico en los afiliados.