IPPV en tu barrio cubrió todo Río Negro, con más de 7800 atenciones

El programa del Instituto de Vivienda busca descentralizar la atención de trámites y consultas para beneficiarios de viviendas en Río Negro.

IPPV en tu barrio permite hacer trámites sin gestionar turno en la delegaciones del organismo.

Estar cerca de los vecinos, escucharlos y resolver sus trámites, fueron los principales objetivos del plan “IPPV en tu barrio”, que, a lo largo de casi 40 abordajes, logró cubrir todas las regiones de la Provincia, atendiendo a 7827 familias.

“El objetivo de esta iniciativa fue hacer un trabajo coordinado, con la finalidad tanto, de dar respuestas y ofrecer soluciones a los vecinos, como avanzar en la equidad y facilitación de los procesos y trámites del IPPV”, destacó el Interventor del IPPV, Mariano Lavin.

Desde su lanzamiento en abril de 2024, “IPPV en tu barrio” visitó 38 localidades, atendiendo a 7827 personas: 4192 en 2024 y 3635 el año pasado.

De esas atenciones, 1915 fueron por planes de regularización de deuda, tanto en 1 como en 6 cuotas y se registraron 1613 cancelaciones de pago de la vivienda. Además, 832 personas iniciaron el trámite para escriturar la casa.

En lo que respecta a otras consultas, se gestionaron 717 certificados de cancelación (documento necesario para obtener la escritura) y 116 solicitudes de cambios de titularidad de la vivienda (por fallecimiento, divorcio o disolución de concubinato).

También hubo consultas por readjudicaciones; inscripciones al registro de demanda permanente del IPPV y Ley Pierri.

Trabajo coordinado entre el IPPV y municipios

Para la puesta en marcha y continuidad de este programa, hubo varios puntos clave: uno de ellos partió del acuerdo con la mayoría de los municipios, con los cuales se pudo realizar un trabajo conjunto.

Desde facilitar un espacio adecuado hasta formar parte de la logística del operativo, el compromiso de cada gestión municipal fue fundamental. No sólo en lo que respecta a los abordajes, sino también en la atención que el IPPV ofrece en varias localidades donde no hay una delegación del Instituto.

También, fue muy importante la coordinación con otros organismos. Tal es el caso del Ministerio de Desarrollo, Cultura y Deporte; el Centro Administrativo Provincial de General Roca y el de Bariloche, que invitaron al IPPV a formar parte del programa de atención “CERCA"; el Concejo Deliberante de Fernández Oro y el Consorcio de las 500 Viviendas de Roca.

Desde el comienzo de la gestión y también a través del programa “IPPV en tu barrio”, el organismo dispuso atención semanal, quincenal y mensual, en distintas localidades donde no hay una delegación. Es así que durante estos períodos se atendió en Chichinales, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Cervantes, Campo Grande, Fernández Oro, Maquinchao, Sierra Colorada, Pilcaniyeu, Comallo, Ñorquinco, Ramos Mexía y Guardia Mitre.

Además, el objetivo es volver a realizar abordajes en distintos puntos de la Provincia, para seguir dando respuestas y soluciones a los vecinos.