Inversión millonaria en una ciudad del Alto Valle: licitan una obra clave que cambiará la vida de cientos de familias

Con un presupuesto de $257 millones, la Provincia anunció una obra de saneamiento que beneficiará a 185 hogares. Conocé los detalles y los plazos de ejecución.

Se puso en marcha el proceso licitatorio para ampliar la red cloacal en General Roca. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro dio un paso decisivo para saldar una deuda histórica en infraestructura básica dentro del Alto Valle . Con una inversión que supera los $257 millones , se puso en marcha el proceso licitatorio para una obra de desagües cloacales que transformará la realidad sanitaria de 185 familias .

Este proyecto no solo implica un avance en la urbanización , sino que tiene un impacto directo en la salud pública , permitiendo que cientos de vecinos dejen atrás los sistemas precarios para conectarse a una red segura y definitiva.

El proyecto es ambicioso y contempla un despliegue técnico importante para asegurar la eficiencia del servicio. Según el pliego de bases y condiciones, las tareas principales incluyen:

La instalación de 1.425 metros lineales de cañería de alta resistencia (PVC 160 mm).

La construcción de 11 nuevas bocas de registro .

La ejecución de 6 empalmes estratégicos a la red existente.

image

Toda esta infraestructura permitirá que las aguas servidas del Barrio Nuevo de General Roca sean derivadas correctamente hacia la planta depuradora, eliminando focos de contaminación y mejorando el entorno ambiental de la zona.

Previsibilidad y fechas clave

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos destacaron que este avance es fruto de una planificación sostenida y un orden administrativo que permite concretar "grandes proyectos" a pesar del contexto económico.

"Lo central es que Río Negro funciona y da previsibilidad. Llegar con servicios esenciales como las cloacas a los barrios demuestra que, con orden administrativo, los grandes proyectos se vuelven realidad", se sostuvo desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

image

Para las empresas interesadas y los vecinos que siguen de cerca el cronograma, la fecha marcada en el calendario es el 20 de abril, día en que se realizará la apertura de sobres para conocer las ofertas. Quienes deseen consultar los pliegos pueden hacerlo en la sede del Ministerio en Viedma o a través de los canales digitales oficiales de la provincia.

Abrieron los sobres para urbanizar 334 terrenos y financiar obras en Cipolletti

El crecimiento urbano de Cipolletti vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial. A principios de marzo, el Gobierno de Río Negro abrió licitaciones para dotar de infraestructura básica a más de 330 terrenos, entregó un nuevo aporte económico para la construcción del nuevo Centro Comunitario Don Bosco y supervisó los avances en las obras viales sobre la Ruta Provincial 65, consideradas estratégicas para el ordenamiento del tránsito en el Alto Valle.

Las actividades se desarrollaron con la presencia del ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavin, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler. La agenda reflejó el foco puesto en acompañar el crecimiento de la ciudad con servicios, infraestructura y planificación urbana.

Uno de los momentos centrales fue la apertura de sobres para la provisión de infraestructura básica en 334 terrenos que forman parte del programa provincial Suelo Urbano, iniciativa que busca facilitar el acceso a la tierra con servicios.

En este caso, los lotes están destinados a dos organizaciones:

153 terrenos para la Asociación de Empleados de Comercio

181 terrenos para la Mutual de Magisterio

Las obras contemplan la instalación de red de agua potable, energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público LED, elementos considerados clave para que los terrenos puedan transformarse en barrios habitables y con condiciones urbanas adecuadas.