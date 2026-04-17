Habrá peajes en las rutas 22 y 151: la diferencia clave con el cobro de Caminos del Valle

Nación y la Provincia avanzan en la transferencia de las rutas a Río Negro. El Ejecutivo confirmó que las concesionará con peajes. ¿Qué dice la ley?

Finalmente, tras largos meses de reclamos, amparos judiciales y gestiones, el gobierno nacional tomó la decisión de transferir el control de las rutas 22 y 151 al gobierno de Río Negro . Una vez que se complete el traspaso y se terminen las obras pendientes, se instalarán peajes para financiar el mantenimiento.

El recuerdo negativo del Corredor Vial 29, que extendió el pago para cruzar a Neuquén mucho más allá del tiempo y los compromisos asumidos al concesionar la Ruta 22, y el costo de los peajes habilitados provocan que la decisión sea polémica, "pero necesaria" según aseguraron fuentes del Ejecutivo .

La posibilidad de la vuelta del peaje estuvo latente desde que el gobierno rionegrino reclamó oficialmente a la Nación que terminase las obras pendientes en la Ruta 22 y avanzara con el reasfaltado de la Ruta 151. En caso contrario, se exigía el traspaso del control de ambos caminos.

El gobierno de Javier Milei, firme en su decisión de recortar la inversión en obras públicas y de avanzar en la privatización de las rutas, finalmente optó por transferir el control de ambos caminos. Este lunes habrá una reunión técnica en la provincia para definir la finalización de las obras.

Ruta 151 La Provincia confirmó que habrá peajes en las rutas 22 y 151.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, detalló que hay cuestiones por resolver, pero aseguró que hay acuerdo para la transferencia de las rutas. "El primer punto es la situación conflictiva que tiene el Estado Nacional en los contratos abiertos, sobre todo en lo es Alto Valle, que son cuatro contratos de la 22, más un quinto que es la rotonda de Choele Choel. Es una cuestión de resolución del Estado Nacional, nosotros ahí no nos podemos meter. La otra parte resolver las cuestiones técnicas sobre el desarrollo de los ingresos a Cipolletti, Roca y Cervantes".

Una vez que se definan plazos de obras se sabrá cuándo será la Provincia la que tenga jurisdicción sobre las rutas. Y, recién ahí, se fijarán plazos estimados para el cobro de peajes. "El hecho de hacernos cargo de la rutas significa que en algún momento se va a establecer un sistema de concesión que implica un sistema de peaje", aseguró Echarren a Somos el Valle.

"Lo que le tiene que dar claro a la población es que no se va a cobrar peaje hasta que la ruta no esté en condiciones", manifestó el funcionario.

El costo y quién tendrá que pagar peajes

La instalación de peajes en Río Negro está regulada por una ley de 2024 que contempla puntos de cobro en todas la rutas provinciales e incluye a las rutas 22 y 151 si el "mantenimiento y operación es asumido por Río Negro". Es decir, que el Ejecutivo no tendría que buscar aval legislativo.

La legislación estipula que el valor del peaje debe ser equivalente a un litro de gasoil en Viedma, por lo que actualmente el monto de la unidad de referencia rondaría los 2000 pesos. A partir del valor de la unidad, se establece el canon a pagar. Los autos particulares pagan una unidad completa, mientras que las motos abonan el 50% y los vehículos de transporte de cargas una unidad por cada eje.

Río Negro asumiría el control de la Ruta 22 desde Río Colorado y se prevé que pueda haber más de un tramo concesionado con peajes, pero no se confirmó aún en qué ciudades será. La posibilidad de un nuevo peaje en Cipolletti está latente, pero no sería igual al que funcionó a metros de los puentes carreteros.

La ley provincial que habilitó los peajes contempla la exención de los peajes a "los vehículos de uso particular que no se encuentren afectados al desarrollo de una actividad comercial y se encuentren radicados tributariamente en Río Negro". Es decir, que los rionegrinos que atraviesen los peajes lo harían libremente, quedando el cobro enfocado en empresas de transporte y turistas.