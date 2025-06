Rutas con baches y ¿peajes?: la disputa entre LLA y Juntos

Lorena Villaverde (LLA) y Facundo López (JSRN) ya se mueven como candidatos al Senado para las elecciones legislativas de octubre, con cruces permanentes y centrados en el estado de las rutas en la provincia, un tema sensible para miles de rionegrinos. El cobro de peajes en las rutas nacionales y las obras no realizadas por el gobierno nacional fueron el nuevo episodio polémico entre ambos dirigentes.

La diputada libertaria expresó que le "sorprende esta esta preocupación espontánea del gobernador (Alberto Weretilneck), siendo que está en el poder hace 16 años en esta provincia y verdaderamente nunca atendió a esta cuestión de fondo. Esto fue también su marca de gobierno registrada, él viene del kirchnerismo, ha atravesado esos gobiernos con amistad, cerró su campaña con (Sergio) Massa y de repente ahora le preocupa una ruta. O no la conocía, o no ha recorrido la provincia antes o no la vio que estaba en estas mismas condiciones en la que está".

La respuesta de López por las rutas nacionales

Las críticas de Villaverde fueron respondidas por el legislador López, quien sería el elegido del oficialismo para encabezar la boleta de Senadores en octubre. “Nos quieren hacer pagar dos veces: primero con los impuestos que ya aportamos, y ahora con peajes”. Para el legislador, esta propuesta no solo es regresiva, sino que traslada todo el costo de las obras directamente a los rionegrinos.

“La única solución mágica que propone Villaverde es que los vecinos pongan de su bolsillo: primero a través del Impuesto al Combustible, que por ley debe destinarse a obras viales, y ahora con un sistema de peajes manejado por empresas privadas que nadie conoce ni sabe bajo qué condiciones van a operar”, criticó.

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro cuestionó que “con total liviandad, Villaverde dice que la Ruta 40 es un billar. Debe ser por las fotos que le muestra algún asesor desde Buenos Aires, porque la que recorremos nosotros todos los días, más que un billar, parece un rally. Los rionegrinos arriesgamos la vida en rutas destrozadas".

“¿Dónde está la plata del Impuesto al Combustible? ¿Qué hace la Nación con esos fondos que deberían invertirse en rutas? Esa plata no aparece, y justo en un año electoral. Es llamativo. Esa es la verdadera pregunta que Villaverde sigue sin responder”, expresó López.

Legisladores Facundo Lopez y Luca Pica Rio Negro.jpg

“Se están quedando con el dinero que aportan todos los días los rionegrinos cada vez que cargan nafta, pero no hay ni una obra en nuestras rutas nacionales”.

El legislador también recordó que el reclamo por la situación de las rutas nacionales viene desde hace años, y ha sido planteado ante todos los gobiernos nacionales. “Se lo dijimos a Cristina Kirchner, a Macri, a Alberto Fernández y ahora a Milei. Porque cuando se trata de defender a los rionegrinos, este gobierno no tiene jefes en Buenos Aires”, remarcó. Durante la gestión de Alberto Fernández, la Provincia fue a la Justicia para que se hiciera mantenimiento en la Ruta 40.

“Ahora quieren poner como excusa que Vialidad Nacional estaba destruida cuando asumieron. Pero eso fue hace más de un año y medio. Mientras tanto, siguen recaudando con los impuestos de los rionegrinos y no hicieron una sola obra. Buscan excusas para justificar la inacción, cuando lo que deberían hacer es cumplir con las responsabilidades que les asigna la ley”, señaló.

Lorena Villaverde - recorrida ruta 22 Roca.png La diputada nacional Lorena Villaverde recorrió obras sobre la ruta 22 en General Roca junto al titular de Vialidad Nacional en Río Negro. Gentileza

López también apuntó contra la idea de reemplazar obra pública por concesiones privadas: “La gente quiere un Estado tan chico como sea posible, pero tan grande como sea necesario. Y estas obras le corresponden al Estado nacional, por ley. No es un lujo: es una obligación. Hay rutas que no son rentables para ningún privado, y si el Estado se retira, no existen más. No se puede cobrarle un peaje a cada productor, docente, alumno o trabajador que necesita usar la ruta todos los días”.

Finalmente, citó datos concretos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro que describen la gravedad de la situación: “Hay sectores de la Ruta 22 con desniveles de hasta 24 centímetros, baches, tramos intransitables y obras totalmente paralizadas. Lo único que ofrecen es marketing, posteos en redes sociales y notas con datos falsos. Pero los vecinos no son tontos: pasan todos los días por ahí y saben que la ruta es un desastre. Esto se arregla con inversión real y con voluntad política”.