Exigen una audiencia urgente con Rolando Figueroa para que el femicidio de Silvia Cabañares no quede impune

La madre de la víctima encabezó un reclamo frente a Casa de Gobierno. Piden recursos para la investigación y que la causa avance.

El reclamo se llevó a cabo frente a la Casa de Gobierno de Neuquén y estuvo encabezado por la madre de Silvia Cabañares. Foto: Gentileza.

La familia de Silvia Cabañares volvió a alzar la voz en busca de justicia. Este lunes, frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, familiares, organizaciones de mujeres y sindicatos reclamaron una audiencia urgente con el gobernador Rolando Figueroa para exigir recursos que permitan avanzar en la investigación del femicidio .

La conferencia de prensa fue encabezada por Flavia Currumil , madre de Silvia, quien advirtió que existe preocupación por la falta de avances en la causa y reclamó una mayor participación del Estado neuquino.

Durante el encuentro con los medios, Currumil sostuvo que el Estado provincial debe involucrarse activamente en la investigación.

"Necesitamos que el Estado neuquino se haga responsable. Silvia era de Neuquén, sus femicidas y cómplices también. No podemos permitir que la causa quede paralizada por falta de recursos", expresó.

El pedido realizado al gobernador apunta específicamente a obtener apoyo y recursos para fortalecer la investigación judicial y evitar que el caso quede estancado.

Por qué reclaman la intervención de Neuquén

Desde la familia explicaron que el reclamo se fundamenta en un convenio de colaboración firmado en 2017 entre las provincias de Neuquén y Río Negro para abordar delitos que involucran a ambas jurisdicciones.

Si bien Silvia fue asesinada en Balsa Las Perlas, en territorio rionegrino, remarcaron que tanto la víctima como los presuntos responsables tienen vínculos directos con Neuquén.

Por ese motivo, consideran que el gobierno provincial no puede mantenerse al margen del proceso judicial.

"El Estado neuquino también es responsable y es por ello que solicitamos una entrevista urgente con la cabeza del poder político provincial", afirmó Currumil.

Organizaciones acompañaron el reclamo

La movilización contó con el respaldo de organizaciones de mujeres y entidades sindicales que acompañan a la familia en el pedido de verdad y justicia.

Los presentes insistieron en la necesidad de que la investigación avance y reclamaron que se dispongan todos los recursos necesarios para esclarecer el femicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras esperan una respuesta oficial al pedido de audiencia, la familia aseguró que continuará realizando acciones para mantener vigente el reclamo y evitar que el caso quede impune.