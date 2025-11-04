En medio de la polémica nacional, comenzaron los preparativos para la Fiesta de la Sidra

Tras las críticas de la oposición local y el debate que abrió Fantino en Neura , ya se inició el armado de globas en General Roca.

Ya se arman las globas para la Fiesta de la Sidra en Roca, en medio de una gran polémica.

Ni las críticas de la oposición local ni el carácter nacional que adquirió la polémica impidieron el inicio de los preparativos para la Fiesta de la Sidra , que tendrá lugar entre el 7 y 8 de noviembre en General Roca .

Tras los cuestionamientos de la concejal de Juntos Somos Río Negro, Belén Bavastri y el debate que propuso el famoso periodista Alejandro Fantino en su canal de streaming Neura , sobre si es oportuno que se gasten esos recursos en un festival, la semana comenzó con actividad en el predio ferial de la vecina ciudad, ubicado en la calle Cerro Tronador al 260 .

Desde el lunes camionetas del municipio ingresaron al lugar para comenzar con el armado de las globas . El festival tendrá lugar este fin de semana y la propuesta reúne a productores, artistas y familias en torno a una de las bebidas más emblemáticas de la región. Hasta el momento se han armado dos globas, pero se espera que continúen los trabajos durante la semana.

Festival de la Sidra

El festival comenzará el sábado 7 a las 18 y los espectáculos musicales se iniciarán a las 19. El escenario principal, indicó el portal ANR, ofrecerá una programación variada que incluirá danza y música de distintos géneros como rock, cumbia, folclore, percusión, urbano, latino y blues. Participarán más de 13 sidreras provenientes de distintas provincias, entre ellas Macan, Krusha, Del Valle, Reggia, Savia Bruta, Griffin, Uelauken, Galas, Huella Austral y la Cooperativa de Río Colorado.

El sábado actuarán Set Up, Matías Rivas, Metatambó, Fuego Sagrado y La Delio Valdez, mientras que el domingo será el turno de Ballet Criollos, La Bagliani, Canela en Rama, Blowind Blues y Turf. El predio ofrecerá además un paseo gastronómico con propuestas que incorporan la sidra en sus preparaciones y opciones sin TACC.

También habrá un paseo de productores con dulces, conservas, jugos y elaboraciones de las Cocinas Comunitarias Municipales, además de stands de artesanos y un espacio con juegos infantiles.

Como parte de las actividades, el sábado 8 a las 18 se realizará una Ronda de Negocios en el Espacio Institucional del predio.

Será un encuentro dirigido a hoteles, restaurantes, bares, vinotecas, distribuidores y comercios interesados en establecer vínculos comerciales con las sidreras participantes. La inscripción se realiza a través del formulario disponible en este link.

Qué dijo Fantino sobre el festival de la Sidra

El afamado colega planteó: “¿Está mal que Soria -por María Emilia, la intendenta de la vecina ciudad- contrate a La Delio Valdez y a Turf?

El primero de los panelistas de esa plataforma libertaria en pedir la palabra fue el Flaco Passet, arquero campeón con San Lorenzo en 1995 y también ex River y Unión de Santa Fe, entre otros.

“Hoy en este país empobrecido durante tantos años, hay prioridades. Eso sucedió antes y a lo mejor estaba bien, pero se sumó que después con lo que contrataban pagaban 100 y valía 20 el show… Se fue ensuciando todo. Municipios cada vez más pobres, las provincias también, lo mismo que el país. ¿En un momento se hacía? Sí y la gente la pasaba bien. Hoy ya no se puede, hay que cortar con eso. Tenés que destinar esos recursos a otra cosa”, fijó su contundente postura Passet.

Allí intervino el hábil conductor tratando de mostrar el otro costado de los festivales: “Ahora te digo que muchos artistas vivían de eso, grupos folclóricos de todos lados…”.

Debate en Neura de Fantino, el Flaco Passet y el abogado de La China Suárez

No obstante, el ex guardameta reafirmó su pensamiento y se mostró crítico con los cantantes y los políticos: “Eso se ensucio, muchos años los artistas iban, cobraban y se iban. Ahora empezaron a militar para que los contraten, empezaron a vivir del Estado. Perdieron total credibilidad. ¿Cuál es el beneficio de las intendencias? ¿Dinamizar la economía? Por qué no le pedís colaboración a cada uno de los privados que van a participar. Yo les diría vas a gastar 100 palos en un festival y tenés calles de tierra…”.

Fantino interrumpió y lo interpeló, ¿cómo se dinamiza Roca? Fue el turno de Agustín Rodríguez, abogado de La China Suárez entre otras figuras y también panelista en Neura, quién se enganchó en el interesante intercambio y dejó su parecer.

“Qué se yo, que tengan imaginación. Yo no creo que la gente se entusiasme mucho para ir a ver unos grupos (…), que traigan esos que cobran pocos y son buenos…”, propuso.

Siempre en tono conciliador y gran oportunismo, el ex líder de Mar de Fondo y Animales Sueltos le preguntó: ¿Vos cerrarías las fiestas y show de Municipalidades del interior?

La respuesta del letrado fue categórica: “Si van a financiar a un tipo que va a cantar, también tienen que financiar a los que no tiene para comer, no tiene casa… La Municipalidad está para garantizar la salud, la educación y la seguridad”.

Y vos, ¿qué pensás? ¿Shows sí o no? ¿Fantino, una piedra en el zapato de la intendenta justicialista de Roca? La fiesta de la Sidra, por lo pronto, viene media "agridulce" con tanto revuelo...