El Gobierno oficializó el cronograma de pagos de noviembre

Los trabajadores estatales rionegrinos ya cuentan con el cronograma oficializado para el pago de haberes. ¿Cuándo cobran?

Los haberes a los trabajadores estatales rionegrinos serán depositados a partir del martes 4 de noviembre.

El Gobierno de Río Negro confirmó oficialmente el cronograma de pago de salarios correspondientes al mes de octubre para todo el personal de la Administración Pública Provincial. Tal como se había anticipado, los haberes se depositarán durante la primera semana de noviembre, iniciando el martes 4 y finalizando el jueves 6 .

El pago comenzará el martes 4 de noviembre , con los depósitos para los trabajadores de Salud Pública (incluyendo guardias y horas extras), el personal policial y el Servicio Penitenciario Provincial . Estos sectores suelen ser los primeros en percibir sus haberes, debido a la función esencial que cumplen dentro del esquema provincial.

El miércoles 5 de noviembre será el turno de los docentes rionegrinos y del personal de servicio de apoyo (porteros), que integran uno de los grupos más numerosos de la planta estatal.

E.C.P BANCO (12).JPG Los pagos se acreditarán entre el 4 al 6 de noviembre para los estatales de Río Negro. Estefania Petrella

Jueves: cierre con la Ley 1844 y otros organismos

Finalmente, el jueves 6 cobrarán los trabajadores comprendidos en la Ley 1.844 (Administración Central), además del personal de Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos de control provinciales.

Salarios y contexto económico

El cronograma se da en medio de un contexto económico nacional complejo, donde la actualización salarial y los acuerdos paritarios siguen siendo temas de negociación constante entre los gremios estatales y el Ejecutivo provincial. Aunque aún no se confirmaron nuevos aumentos para el cierre del año, el pago en tiempo y forma busca sostener la previsibilidad de los ingresos públicos ante la presión inflacionaria.

De esta manera, Río Negro cumple con el compromiso de abonar los sueldos dentro de los primeros días hábiles del mes, un dato clave para miles de trabajadores que dependen del salario estatal como principal sustento familiar.