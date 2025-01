El dramático ruego del primo del joven que desapareció en el Dique Ballester

Rodrigo, el pescador, no aparece y Alejandro hizo un pedido a la población para "encontrar su cuerpo, poder despedirlo y que tenga paz".

No hay novedades aún del joven orense desaparecido mientras pescaba en el Dique Ballester y en las últimas horas su primo realizó un ruego conmovedor .

"No sé cómo empezar esto porque para mi familia y sus amigos ya no son buenos días. El es mi primito Rodrigo, el lunes fue arrastrado por la corriente en el Dique Ballester y lamentablemente hoy no está con nosotros”, comenzó su dramático mensaje Alejandro Cortez. Acompañó sus sentidas palabras con una foto de la joven víctima.