Provincia LMCipolletti accidente El brutal accidente camino al aeropuerto que genera demoras y preocupa a todos

Una impactante imagen del vuelco en inmediaciones del aeropuerto. Foto El Cordillerano.

Un siniestro vial se registró en las inmediaciones del acceso al aeropuerto de Bariloche, donde un vehículo volcó luego de intentar realizar una maniobra de sobrepaso. El episodio ocurrió a unos 100 metros del ingreso y provocó demoras en la circulación.

Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, el conductor de uno de los rodados intentó superar a una camioneta en plena marcha. En ese contexto, perdió el control del vehículo y terminó volcando, quedando atravesado sobre la mitad de la calzada.

Esto, consignan los medios locales, generó demoras en un acceso de mucho tránsito. Tras el hecho, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la gravedad de posibles heridos. Noticia en desarrollo