El brutal accidente camino al aeropuerto que genera demoras y preocupa a todos
El impactante vuelco que produjo un caos vehicular se registró en horas de la tarde. Una imprudencia habría sido la causante del siniestro.
Un siniestro vial se registró en las inmediaciones del acceso al aeropuerto de Bariloche, donde un vehículo volcó luego de intentar realizar una maniobra de sobrepaso. El episodio ocurrió a unos 100 metros del ingreso y provocó demoras en la circulación.
Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, el conductor de uno de los rodados intentó superar a una camioneta en plena marcha. En ese contexto, perdió el control del vehículo y terminó volcando, quedando atravesado sobre la mitad de la calzada.
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Esto, consignan los medios locales, generó demoras en un acceso de mucho tránsito. Tras el hecho, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona.
Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la gravedad de posibles heridos.
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