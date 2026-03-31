Caos y bronca en el aeropuerto por Flybondi: cancelaciones, reclamos y pasajeros sin respuestas
Nuevas cancelaciones de Flybondi generaron tensión: hay pasajeros varados, reclamos y asistencia municipal en la terminal.
La tensión volvió a sentirse en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, donde una gran cantidad de pasajeros quedó varada tras nuevas cancelaciones de vuelos de Flybondi.
Sin respuestas claras por parte de la empresa, los usuarios comenzaron a manifestar su enojo en la terminal. Algunos incluso golpearon las estructuras de señalización mientras exigían soluciones ante la incertidumbre.
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“Nadie da la cara”
Entre los afectados está Zaira Contreras, quien debía regresar a Buenos Aires. Embarazada de 21 semanas, denunció que su vuelo fue reprogramado varias veces hasta que finalmente fue cancelado.
“Se supone que soy prioridad, pero nadie responde nada y se lavan las manos”, planteó en diálogo con Radio Seis. También cuestionó la falta de personal para dar soluciones: “Dicen que el supervisor está de franco o de vacaciones, que no hay nadie”.
Según relató, hay más de 20 personas en la misma situación y muchos se ven obligados a pagar nuevos pasajes pese a haber abonado con anticipación.
Intervención y operativo en la terminal
Ante el conflicto, la Municipalidad desplegó un operativo a través de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Consumidor (OMIDUC), que depende de la Subsecretaría de Inspección General.
El equipo brindó asesoramiento personalizado, explicó cómo realizar reclamos y difundió información sobre los derechos de los pasajeros ante cancelaciones o incumplimientos del servicio.
Qué pueden hacer los pasajeros afectados
Desde el municipio recordaron que quienes atraviesen situaciones similares pueden acercarse a las oficinas de OMIDUC o utilizar los canales digitales para recibir asistencia.
Además, se recomendó iniciar los reclamos formales para exigir el cumplimiento de las condiciones del servicio y acceder a posibles compensaciones.
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