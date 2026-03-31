Caos y bronca en el aeropuerto por Flybondi: cancelaciones, reclamos y pasajeros sin respuestas

Nuevas cancelaciones de Flybondi generaron tensión: hay pasajeros varados, reclamos y asistencia municipal en la terminal.

Los usuarios comenzaron a manifestar su enojo en el aeropuerto. Foto: Archivo.

La tensión volvió a sentirse en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche , donde una gran cantidad de pasajeros quedó varada tras nuevas cancelaciones de vuelos de Flybondi .

Sin respuestas claras por parte de la empresa , los usuarios comenzaron a manifestar su enojo en la terminal. Algunos incluso golpearon las estructuras de señalización mientras exigían soluciones ante la incertidumbre.

Entre los afectados está Zaira Contreras, quien debía regresar a Buenos Aires . Embarazada de 21 semanas, denunció que su vuelo fue reprogramado varias veces hasta que finalmente fue cancelado .

“Se supone que soy prioridad, pero nadie responde nada y se lavan las manos”, planteó en diálogo con Radio Seis. También cuestionó la falta de personal para dar soluciones: “Dicen que el supervisor está de franco o de vacaciones, que no hay nadie”.

Según relató, hay más de 20 personas en la misma situación y muchos se ven obligados a pagar nuevos pasajes pese a haber abonado con anticipación.

Reel Caos y bronca en el aeropuerto de Bariloche por cancelaciones de Flybondi

Intervención y operativo en la terminal

Ante el conflicto, la Municipalidad desplegó un operativo a través de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Consumidor (OMIDUC), que depende de la Subsecretaría de Inspección General.

El equipo brindó asesoramiento personalizado, explicó cómo realizar reclamos y difundió información sobre los derechos de los pasajeros ante cancelaciones o incumplimientos del servicio.

Qué pueden hacer los pasajeros afectados

Desde el municipio recordaron que quienes atraviesen situaciones similares pueden acercarse a las oficinas de OMIDUC o utilizar los canales digitales para recibir asistencia.

Además, se recomendó iniciar los reclamos formales para exigir el cumplimiento de las condiciones del servicio y acceder a posibles compensaciones.