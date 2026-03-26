Despiden con dolor al comerciante de la región que murió en plena aventura en moto

Iba de Cinco Saltos a Mendoza. La vecina ciudad estuvo en vilo varias horas ante su desaparición. Finalmente, se conoció el peor final.

Gigena era un apasionado de los viajes. Su trágica partida llena de dolor a Cinco Saltos.

Todo es dolor en Cinco Saltos por la muerte del comerciante de 66 años cuyo caso mantuvo en vilo a la vecina ciudad en las últimas horas. Finalmente, Martín Armando Gigena que había salido de su casa en su moto y del que no se sabía nada desde la tarde del miércoles, fue hallado muerto durante la mañana de este jueves en la provincia de Mendoza.

La triste noticia fue confirmada por fuentes policiales locales y generó la angustia y consternación de la ciudad de origen de la víctima. Gigena había sido visto por última vez el martes 24 de marzo alrededor de las 5:30, cuando se retiró de su domicilio a bordo de su motocicleta .

Medios de la provincia cuyana informan que el cuerpo de Gigena apareció a la vera de la Ruta 143, en un lugar conocido como Carmensa, en la zona del Departamento General Alvear , al sur de Mendoza .

La búsqueda se había centralizado en esa provincia, dado que ese era el destino que llevaba el vecino rionegrino. Ante la falta de novedades se había emitido un alerta de búsqueda y a las tareas de rastrillajes se había sumado un helicóptero de la Policía.

hombre desaparecido cinco saltos

Según una versión, desde esa nave habrían observado el cuerpo de Gigena tendido sobre una de las banquinas. Cronistas que cubrieron el hallazgo indicaban que también hallaron la moto en que viajaba, una Voge 300 DS, de color negro y naranja.

Información extraoficial brindada en un reporte de TVA General Alvear indica que el deceso se habría producido por un accidente de tránsito. El lugar donde apareció el cadáver había sido cercado para realizar diversos peritajes. Además de efectivos policiales también habían acudido funcionarios de la Justicia mendocina. Mientras que esperaban la llegada del personal del área científica para la realización de los peritajes de rigor que permitan precisar las causas del trágico hecho.

La despedida en redes sociales

Las muestras de dolor y tristeza se renuevan en las redes sociales: "Que en paz descanse. Mucha fuerza para toda su familia y para mi amigo Martin", escribió Alan.

"Que triste. Que en paz descanses, vecino Armando", lo despidió Hernán. En general todos lo describieron como una "gran persona", recordaron momentos compartidos y enviaron condolencias a sus seres queridos. También lo destacaron como un amable comerciante.

No faltaron aquellos que dejaron una reflexión sobre los riesgos de la ruta: "¡Que triste! Qepd. Pero siempre se sale acompañado en otra moto o auto. Se recomienda eso siempre", sugirió Andrés.

Gigena era un apasionado de realizar viajes largos y además de la moto, le gusta salir con el vehículo y la casilla rodante, en compañía de su esposa. Tenía un comercio en la zona de Villa Tesari, de Cinco Saltos, ciudad que hoy lo llora.