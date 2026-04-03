Desesperación y temor en una pista de safari en la región: "Estamos destruidos"

Se vivieron momentos de tensión este sábado en el circuito de Cinco Saltos. Un repudiable episodio que genera indignación.

La pista de Safari de Cinco Saltos quedó envuelta en llamas este viernes, cuando en un hecho vergonzoso y delictivo, desconocidos prendieron fuego los neumáticos del tradicional circuito.

" Estamos destruidos con esto que hicieron. Hacemos el esfuerzo de preparar todo a pulmón, poniendo dinero de nuestros bolsillos para organizar las carreras que este domingo se desarrollará, y nos encontramos con esto. Es increible y muy difícil de asimilar. Estamos destrozados", comentó un integrante de la comisión organizadora, según consigna Seny Radio.

Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos trabajó en el lugar de los repudiables hechos para controlar el fuego y de a poco la situación se fue normalizando.

Trabajos para recoborar la calma

Luego de los hechos que sufrieron en la pista de Safari con el incendio de neumáticos y la basura tirada en la pista, los miembros de la Comisión ya se encuentran trabajando en el lugar para ponerlo en condiciones para garantizar que este domingo se pueda disputar la fecha co normalidad.

Otro incendio que afectó a una familia de la zona

Días pasados, un incendio se desató en una precaria casilla durante la madrugada en Barrio Nuevo, Cipolletti. Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó durante una hora para combatir el fuego que arrasó con la estructura de madera y chapas.

El siniestro tuvo lugar en una casilla ubicada sobre la calle Carlos Leuman, ubicado en la zona norte de Barrio Obrero. Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti fueron alertados por un incendio de grandes dimensiones que se había desatado en la zona.

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Los Bomberos combatieron el fuego durante más de una hora para apagar definitivamente el foco. La casilla estaba compuesta por madera y chapas en una superficie de 25 metros cuadrados.

Los elementos inflamables de su construcción generaron pérdidas totales, ya que las llamas consumieron rápidamente la precaria estructura. Las pérdidas materiales fueron totales, ya que se quemaron los muebles, ropa y elementos del hogar.